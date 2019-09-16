Тіна Кароль відверто розповіла, як вона пережила втрату чоловіка

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Тіна Кароль розповіла про втрату чоловіка
Тіна Кароль розповіла про втрату чоловіка / Instagram / @tina_karol

Українська співачка Тіна Кароль, яка у 2013 році втратила чоловіка Євгена Огіра, відверто розповіла про пережите. 27-річна артистка заявила, що навіть мала думки про самогубство.

Тіна Кароль стала запрошеною гостею програми "Життя відомих людей", де розповіла не тільки про свою творчість, але й особисте життя. Зокрема, співачка зізналась, що пережити втрату чоловіка їй було вкрай складно, однак син допоміг їй подолати думки про самогубство. 

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Що відомо про особисте життя Тіни Кароль?
Євген Огір та Тіна Кароль одружились у 2008 році. Чоловік був її продюсером, а пару називали однією з найпривабливіших. Того ж року у зіркового подружжя народився єдиний син Веніміан. Однак сімейна ідилія протривала недовго: чоловік Тіни Кароль помер 28 квітня 2013 року в одній з лікарень Києва. Причиною смерті став рак шлунку.

"Коли не стало чоловіка, було все. І суїцидальні настрої, різне… Але всі ми прийшли по одному в цей світ і по одному підемо. В кожного своя місія, своя історія, свій відведений вік. І вкоротити собі його я не маю права. Тим паче, що в мене є синок, і він – моя найголовніша місія", – поділилась Тіна Кароль. 

З 10-річним Веніаміном співачка дуже близька. Хоч хлопчик наразі навчається у Великобританії, проте зіркова матуся при першій же нагоді навідує його. Окрім цього, син Тіни Кароль часто супроводжує зірку на зйомках та дуже нагадує їй Євгена Огіра. 

Веня – копія батька. У характері, поведінці, рисах обличчя. Я завжди бачу свого чоловіка перед собою. Настільки вони схожі, що деколи щемить серце. Складно, але я пишаюсь і радію,
– розповіла вона. 

Тіна Кароль, чоловік Євген Огір та син Веніамін
Тіна Кароль розповіла, що її син нагадує їй чоловіка / Колаж LifeStyle 24

Ймовірно, пережити втрату коханого Тіні Кароль допомогла і робота. Всім, хто має таку ж трагедію, вона порадила знайти справу, яка приносить задоволення, та друзів, які вміють підтримати у складну хвилину. 

"Ніхто нікому нічого не винен. Ні планета, ні Всесвіт, ні Господь Бог. У всьому самі винні люди. Це трохи жорстокі висновки, але так воно і є. Якщо б я не почала так мислити, я б не змогла себе "тримати в узді". Раджу всім: знаходьте професію та оточення, де вам завжди цікаво. Як тільки відчуваєте, що на вас щось тисне – біжіть. Бо це марнотратство вашого життя. А воно у вас єдине", – додала Тіна Кароль. 

Дивіться повне інтерв'ю з Тіною Кароль: відео

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Тіна Кароль
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