Тіна Кароль виконає гімн на День Незалежності в Києві: відео з репетиції

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Тіна Кароль виступить на День Незалежності в Києві
Тіна Кароль виступить на День Незалежності в Києві / www.unian.ua

У Києві завершується підготовка до урочистостей з нагоди Дня Незалежності України. Зокрема, до виступу готується співачка Тіна Кароль.

Як повідомляє піар-менеджер артистки Павло Орлов на офіційній Facebook-сторінці, Тіна Кароль погодилась виконати гімн під час Ходи гідності. Співачка вже розпочала репетиції, які, згідно з опублікованим відео, проходять у дворі її столичного маєтку. 

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Хода гідності – офіційний марш, який вперше проведуть 24 серпня. Урочистості до Дня Незалежності розпочнуться об 9:50 з вшанування пам'яті загиблих військових та Небесної Сотні. Окрім цього, відбудеться нагородження українців, які досягли успіхів у різних сферах.

Сама Тіна Кароль прокоментувала свою участь у Ході гідності. Артистка не приховувала свого захвату та зізналась, що щаслива бути частинкою такого "історичного моменту".

ТИНА КАРОЛЬ репетирує гімн України, який виконає 24 серпня під час Ходи Гідності до Дня незалежності

Опубліковано Павлом Орловим Вівторок, 20 серпня 2019 р.


Відомо, що Тіна Кароль буде не єдиною артисткою, яка стала учасницею урочистої програми до Дня Незалежності. Окрім неї, українці зможуть насолодитись виступом солістки гурту ONUKA Нати Жижченко, п’ятьох оркестрів, українських зірок світової оперної сцени – Андрія Романенко, Євгена Орлова, Оксани Крамаревої та Анжеліни Швачки, 18 піаністів і народних артистів України.

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Теги: Новини LifeStyle День Незалежності LifeStyle Тіна Кароль
Джерело: LifeStyle 24
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