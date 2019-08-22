Тіна Кароль випустила нову пісню "Вабити": текст і відео сексапільного хіта
Українська співачка Тіна Кароль 22 серпня презентувала новий трек під назвою "Вабити". Анонси про вихід пісні вже кілька днів поспіль з'являлись на сторінках артистки у соціальних мережах.
Новий проникливий хіт в традиційному дусі Тіни Кароль з'явився на YouTube-каналі співачки, а також на кількох популярних музичних сервісах.
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Вабити – Тіна Кароль: дивитись відео онлайн
Тіна Кароль – "Вабити": текст пісні
Бавити, бавити є-а бавити
Вабити, вабити є-а вабити
Як же тебе звати на ти
свій погляд до тебе кочу ніби м'яч Погратись
А ти далеко ховаєш своє ім'я
й не знаєш чому я досі йду за тобою, тобою
Якось в свою клітку спіймав
прозору як небо лечу ніби птах
де вічна зима вогнем обпікаю твої вуста
та я завжди готова до Чесного бою з тобою
Буду тебе бавити, бавити є-а бавити
Буду тебе вабити, вабити є-а вабити
Буду тебе бавити, бавити є-а бавити
Знати мене мав би ти, мав би ти є-а мав би ти
Бавити, бавити
Вабити, вабити
Бавити, бавити
Ти не знаєш, хто я - дарма
ця суміш обставин вабить обох
Героїв роман напишемо новий з тобою удвох
і море почуттів нам дарує
Ці хвилі ой сильні
Я викину годинник і все,
що може тепер нагадати про час
він плине, несе
між сонцем і зорями лагідно нас
Ми будемо щасливі з тобою сьогодні
Віднині
Напередодні Тіна Кароль показувала звабливі образи, в яких вона знялася для кліпу. Додамо, що відео знімалося в Лос-Анджелесі, США, разом з американськими танцівниками.
Остання композиція Тіни Кароль "Cosmic Love" була випущена у червні цього року. Вона стала перекладом на оригінальну пісню "Космічні почуття", що була представлена публіці місяцем раніше.