Тіна Кароль випустила нову пісню "Вабити": текст і відео сексапільного хіта

Українська співачка Тіна Кароль 22 серпня презентувала новий трек під назвою "Вабити". Анонси про вихід пісні вже кілька днів поспіль з'являлись на сторінках артистки у соціальних мережах.

Новий проникливий хіт в традиційному дусі Тіни Кароль з'явився на YouTube-каналі співачки, а також на кількох популярних музичних сервісах.

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Вабити – Тіна Кароль: дивитись відео онлайн

Тіна Кароль – "Вабити": текст пісні

Бавити, бавити є-а бавити

Вабити, вабити є-а вабити

Як же тебе звати на ти

свій погляд до тебе кочу ніби м'яч Погратись

А ти далеко ховаєш своє ім'я

й не знаєш чому я досі йду за тобою, тобою

Якось в свою клітку спіймав

прозору як небо лечу ніби птах

де вічна зима вогнем обпікаю твої вуста

та я завжди готова до Чесного бою з тобою

Буду тебе бавити, бавити є-а бавити

Буду тебе вабити, вабити є-а вабити

Буду тебе бавити, бавити є-а бавити

Знати мене мав би ти, мав би ти є-а мав би ти

Бавити, бавити

Вабити, вабити

Бавити, бавити

Ти не знаєш, хто я - дарма

ця суміш обставин вабить обох

Героїв роман напишемо новий з тобою удвох

і море почуттів нам дарує

Ці хвилі ой сильні

Я викину годинник і все,

що може тепер нагадати про час

він плине, несе

між сонцем і зорями лагідно нас

Ми будемо щасливі з тобою сьогодні

Віднині

Напередодні Тіна Кароль показувала звабливі образи, в яких вона знялася для кліпу. Додамо, що відео знімалося в Лос-Анджелесі, США, разом з американськими танцівниками.

Остання композиція Тіни Кароль "Cosmic Love" була випущена у червні цього року. Вона стала перекладом на оригінальну пісню "Космічні почуття", що була представлена публіці місяцем раніше.