Тіна Кароль випустила пісню-маніфест "Іди на життя": відео

Українська виконавиця Тіна Кароль презентувала нову відеороботу – lyric video на пісню "Іди на життя" ("Иди на жизнь"). Автором музики і слів став Єгор Солодовников.

У пресслужбі виконавиці повідомляють, що новий хіт став справжнім маніфестом Кароль. Співачка називає пісню доленосною, покликаною вселити віру і надію в серця її шанувальників.

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Усередині кожного з нас є маленька дитина, голос якого потрібно і важливо чути протягом усього життя. Хто ж пророкує нам долю? Ніхто, доля всередині нас! Ми самі собі компас і путівник, потрібно тільки правильно і щиро робити свій вибір по життю! Нехай моя пісня допоможе зазирнути в свою душу і почути голос свого внутрішнього дитини. Довіртеся йому, він підкаже правильний шлях. Ідіть на життя сміливо!

– закликає Тіна Кароль.

У відео Тіна Кароль постала у традиційному звабливому образі – білизняній сукні кольору капучіно, з красивим легким укладанням волосся та червоною помадою. Головною родзинкою її образу стала права рука, всипана сяючими блискітками. Оскільки це lyric video, фанатам варто очікувати у скорому часі і відеокліп на пісню.

Тіна Кароль – "Іди на життя": дивитись відео онлайн

Текст пісні "Иди на жизнь" Тіни Кароль:

Ты не против учиться радоваться жизни

Всегда и всему говори "да"

Всегда и всему говори "да"

Закрыв дверь во вчера

Ты не помнишь ни одной своей ошибки

Нам небо всегда говорит "да"

А нам небо всегда говорит "да"

Сегодня только "да", сегодня только "да"

Сегодня только "да"

Ай-я-яй, на ресницах слезы и ты сидишь дома

За окном сияет этот мир, за него держись

Ай-я-яй, настроение не очень и это знакомо

Все равно иди на жизнь

Все равно иди на жизнь

Все равно иди на жизнь

Все равно иди на жизнь

Я не вижу ни одной причины «против»

Того, чтобы только навстречу

Бежать, улыбаться навстречу

Лучам своей судьбы

Мы не против учиться радоваться жизни



И вместе с тобой говорить "да"

И вместе с тобой говорить "да"

С тобою только "да", с тобою только "да"

С тобою только "да"

Ай-я-яй, на ресницах слезы и ты сидишь дома

За окном сияет этот мир, за него держись

Ай-я-яй, настроение не очень и это знакомо

Все равно иди на жизнь

Все равно иди на жизнь

Все равно иди на жизнь

Все равно иди на жизнь

Ай-я-яй, на ресницах слезы и ты сидишь дома

За окном сияет этот мир, за него держись

Ай-я-яй, настроение не очень и это знакомо

Все равно иди на жизнь

Все равно иди на жизнь

Все равно иди на жизнь

Все равно иди на жизнь

Все равно иди на жизнь

Все равно иди на жизнь