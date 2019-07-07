Тіна Кароль вийшла на сцену у сукні від Dolce & Gabbana: ефектні фото

Поп-діва українського шоу-бізнесу Тіна Кароль похизувалась новими знімками зі своїх гастролей. На фото видно, що артистка вбрала сукню від знаменитого бренду Dolce & Gabbana.

Літо 2019 року розпочалось для прихильників Тіни Кароль дуже спекотно, адже зірка залюбки ділилась у мережі сексуальними знімками. Та і сценічні вбрання поп-співачка зробила досить пікантними. Так, у гардеробі Тіни Кароль з'явилась сукня з колекції Dolce & Gabbana.

Читайте також: Сексуальна та хижа: Тіна Кароль показала фото з пляжу

Вбрання артистка засвітила під час виступу в білорусі. Там Тіна Кароль дала концерт у рамках фестивалю "Александрія збирає друзів-2019". На сцену співачка вийшла у блакитному вбранні з пікантною зоною декольте та шифоновими рукавами.

До такого образу Тіна Кароль підібрала босоніжки на підборах, які ледь були помітними на її ногах. Ефектний макіяж з акцентом на червоні губи та ідеальна укладка волосся завершили розкішний образ зірки.

У Білорусі Тіна Кароль виконала свої знамениті хіти та заспівала у дуеті з вітчизняними зірками. Зокрема, зі співачкою Юлією Биковою, яка поділилась враженнями від виступу з талановитою українкою.

Це було казково... Дуже ніжний дует у нас вийшов практично експромтом. Тіночка з пилу-жару – тільки зі сцени,

– написала Юлія Бикова.