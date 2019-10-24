Тіна Кароль вперше заспіває в дуеті з Dan Balan: деталі виступу

Поп-діва українського шоу-бізнесу Тіна Кароль наважилась на незвичний дуетний виступ. Артистка виконає композицію у тандемі із запальним Dan Balan. Парі приписували романтичні стосунки під час зйомок "Голосу країни", тому їхня майбутня поява на сцені привернула увагу українців.

Як повідомляють представники 1+1, Тіна Кароль та Dan Balan з'являться у прямому ефірі шоу "Танці з зірками 2019". Артисти виконають композицію "Дороги", яку молдовський співак написав спеціально для цього довгоочікуваного дуету.

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На сайті телеканалу вже з'явилось перше фото із залаштунків проєкту. На кадрі видно, як Тіна Кароль сидить поряд з Dan Balan під час репетиції. Окрім презентації нової пісні, співаки вперше станцюють на паркеті. Знаменитості вже готують ніжний та романтичний вальс, який зможе підкорити всіх прихильників шоу.



Тіна Кароль та Dan Balan виступлять у дуеті / ТСН

Відомо, що 10 випуск "Танців з зірками 2019" пройде у стилі містичного свята Геловін. Тому всі учасники шоу підготують тематичні постановки і незвичні перевтілення. Тому й Тіна Кароль і Dan Balan не оминуть увагою закордонних традицій і постануть перед глядачами в особливих костюмах. Артист з'явиться в образі графа Дракули, а от яке вбрання обрала поп-діва – наразі залишається секретом.

Чому були чутки про роман Тіни Кароль та Dan Balan?

Співачка Тіна Кароль та її молдовський колега Dan Balan стали зірковими тренерами вокального шоу "Голос країни-9". Для співака такий досвід був новим, тому він залюбки спілкувався з іншими суддями проєкту. Особливу увагу під час випусків він приділяв розкішній Тіні Кароль та відзначився не одним романтичним вчинком.



Так, на так званих "сліпих прослуховуваннях" Dan Balan, виконуючи пісню "Люби", галантно підійшов до своєї колеги та запросив її до дуету. Однак артистка делікатно відмовила йому. Окрім цього, двоє трнерів встигли станцювати разом, коли харизматичний співак хотів навчити Тіну Кароль виконувати гуцульські па. Але українка йому дала кращий майстер-клас. Тіна неодноразово отримувала компліменти від колеги та розкішні квіти. Вже після закінчення проєкту, Dan Balan зізнався, що Тіна Кароль – це найкраще, що було на шоу.

Також глядачі "Танців" зможуть побачити провокативний виступ MARUV, яка вийде на паркет у супроводі свого шоу-балету. Також співачка отримає особливу роль у випуску: вона стане ведучою балкону та зустрічатиме учасників одразу після їхніх виступів.