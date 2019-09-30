Тіна Кароль вразила надвідвертою сукнею в ефірі "Танців з зірками": гарячі фото

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Тіна Кароль на "Танцях з зірками"
Тіна Кароль на "Танцях з зірками" / Instagram / @tina_karol

Українська співачка Тіна Кароль у новому сезоні танцювального проєкту "Танці з зірками" стала ведучою прямих ефірів на пару з Юрієм Горбуновим. Для кожного випуску шоу артистка обирає інші сукні, які вражають своєю сексуальністю.

Темою останнього, шостого випуску "Танців з зірками" став "Вечір кінофільмів", де зірки з танцюристами перевтілювались в улюблених героїв стрічок. Серед найяскравіших – виступ Олексія Яровенко та Олени Шоптенко в образах Харлі Квін та Джокера з фільму "Загін самогубців" та Даніеля Салема і Юлії Сахневич в образах акторів Бредлі Купера та Леді Гаги з фільму "Народження зірки".

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Втім, не лише яскравими постановками відзначився шостий прямий ефір проєкту. Співачка Тіна Кароль побувала на паркеті у стильній сукні чорного кольору з глибоким декольте та розрізом від стегна.

Тіна Кароль
Приголомшлива Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol

Тіна Кароль
Тіна Кароль в образі місіс Сміт / Instagram / @tina_karol

Тіна Кароль
Тіна Кароль / Instagram / @tinakarol_fantina

Її образ завершили великі сережки від елітного бренду Yves Saint Laurent та нюдовий макіяж з ідеальною укладкою волосся. Відомо, що зірка намагалась втілити образ місіс Сміт – культової кіногероїні, роль якої виконувала Анджеліна Джолі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

 

 

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Теги: LifeStyle Мода Новини LifeStyle Еротика Тіна Кароль
Джерело: LifeStyle 24
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