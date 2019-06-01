Тіна Кароль втілила свою дитячу мрію: ефектні відео

Популярна співачка Тіна Кароль вирішила втілити свою дитячу мрію: зірка побувала на Ніагарському водоспаді та покаталась там на туристичному човні.

Відповідні ролики Тіна Кароль показала в Instagram-Stories. Згодом відео поширили на фан-сторінці співачки, яку активно ведуть її віддані прихильники.

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На кадрах видно, як Тіна Кароль, не приховуючи свого захвату, вирушила на екскурсію зі своєю творчою командою. Зірковим туристам видали дощові плащі, які не захистили їх від надмірної вологості, відтак співачка постала перед прихильниками з мокрим волоссям.

"Це була моя дитяча мрія. Ось це частина Ніагарського водоспаду в Америці, а ми зараз у Канаді, через ріку... Тут так багато людей, всі одягнені смішно (в червоні дощовики, – LifeStyle 24). Зазвичай, я не є блогером, але це мають всі побачити", – зізналась Тіна Кароль.

Зірка намагалась зафіксувати кожну хвилину своєї подорожі, щоб всі прихильники мали відчуття, наче самі побували на Ніагарському водоспаді. Після екстремальної мандрівки артистка продовжила візит до Канади.