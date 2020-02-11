Тіна Кароль зачарувала мережу спокусливими світлинами

Популярна українська виконавиця Тіна Кароль незмінно вражає вишуканими фото. Окрім телепроєктів та концертів, зірка позує у фотосесіях та рекламних кампаніях. Її образи зачаровують мільйони чоловіків.

Тіна Кароль щоразу показує свій неймовірний стиль. Днями на своїй сторінці в інстаграмі співачка опублікувала світлини з чергової фотосесії. Автором цих шедеврів стала Анна Гончарова, перед камерою якої Тіна вже неодноразово позувала.

Читайте також: Тіна Кароль постала в атласній сукні у першому півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2020: фото

На одному зі знімків Кароль одягнута у вишукану білизняну сукню яскраво-зеленого кольору. Глибоке декольте та оголені ноги додають Тіні ще більшої привабливості.

Волосся попдіви вкладене вже звичну зачіску з голлівудськими локонами. У макіяжі вона виділила очі та губи.

На іншій світлині Тіна заворожує своїм поглядом та мило усміхається в камеру.

Пропонуємо переглянути добірку фотографії авторства Анни Гончарової за участі Тіни Кароль.