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Тіна Кароль зачарувала мережу спокусливими світлинами

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Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol

Популярна українська виконавиця Тіна Кароль незмінно вражає вишуканими фото. Окрім телепроєктів та концертів, зірка позує у фотосесіях та рекламних кампаніях. Її образи зачаровують мільйони чоловіків.

Тіна Кароль щоразу показує свій неймовірний стиль. Днями на своїй сторінці в інстаграмі співачка опублікувала світлини з чергової фотосесії. Автором цих шедеврів стала Анна Гончарова, перед камерою якої Тіна вже неодноразово позувала.

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На одному зі знімків Кароль одягнута у вишукану білизняну сукню яскраво-зеленого кольору. Глибоке декольте та оголені ноги додають Тіні ще більшої привабливості.

Волосся попдіви вкладене вже звичну зачіску з голлівудськими локонами. У макіяжі вона виділила очі та губи.

На іншій світлині Тіна заворожує своїм поглядом та мило усміхається в камеру.

Пропонуємо переглянути добірку фотографії авторства Анни Гончарової за участі Тіни Кароль.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Anna Goncharova (@little_puida)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Anna Goncharova (@little_puida)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Anna Goncharova (@little_puida)

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Тіна Кароль Стиль і мода
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