Тіна Кароль закликала залишатися вдома та пояснила чому це важливо: відео

Народна артистка України Тіна Кароль записала відеозвернення до населення нашої держави та закликала усіх залишатися вдома, щоб уберегти себе та рідних від інфікування коронавірусом.

Знаменитості, політики, лідери думок не припиняють наголошувати на важливості дотримання карантину у час пандемії коронавірусу. Недугу вже відчули на собі більш, ніж мільйон людей по всьому світу. Вона щодня забирає тисячі життів. Відома співачка Тіна Кароль закликала усіх залишатися вдома та пояснила чому це важливо.

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Виконавиця долучилася до серії соціальних роликів за участі зірок, які підготувало Міністерство культури та інформаційної політики України. Таку ініціативу запровадили в рамках підтримки важливої комунікаційної кампанії стосовно профілактичних заходів проти поширення в Україні коронавірусу COVID-19.

На відео Тіна постала разом із своїм сином Веніаміном. Вони разом тримають плакат, який намалював Веніамін, з написом "Залишайся вдома". Звернення записано у вигляді відеодзвінка.

Привіт! Нарешті я тобі додзвонилася! Як в мене справи? Я сижу на самоізоляції, мабуть, як і усі. Це тимчасова міра, але вона врятує життя мільйонів людей. Ось це просте правило – залишитися вдома. Тим більше, це прекрасна нагода приділити увагу своїм близьким та рідним. Залишайся вдома!

– наголосила знаменитість.

Зазначимо, станом на ранок 3 квітня в Україні зафіксували 942 випадки зараження коронавірусом. 23 людей померли, 19 вдалося одужати. Для максимального убезпечення від інфікування людей закликають залишатися вдома.



Чому краще залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу