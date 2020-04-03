24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
more

Тіна Кароль закликала залишатися вдома та пояснила чому це важливо: відео

-
Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol

Народна артистка України Тіна Кароль записала відеозвернення до населення нашої держави та закликала усіх залишатися вдома, щоб уберегти себе та рідних від інфікування коронавірусом.

Знаменитості, політики, лідери думок не припиняють наголошувати на важливості дотримання карантину у час пандемії коронавірусу. Недугу вже відчули на собі більш, ніж мільйон людей по всьому світу. Вона щодня забирає тисячі життів. Відома співачка Тіна Кароль закликала усіх залишатися вдома та пояснила чому це важливо.

Читайте також: Тіна Кароль на карантині проводить час із сином: ніжне відео

Виконавиця долучилася до серії соціальних роликів за участі зірок, які підготувало Міністерство культури та інформаційної політики України. Таку ініціативу запровадили в рамках підтримки важливої комунікаційної кампанії стосовно профілактичних заходів проти поширення в Україні коронавірусу COVID-19.

На відео Тіна постала разом із своїм сином Веніаміном. Вони разом тримають плакат, який намалював Веніамін, з написом "Залишайся вдома". Звернення записано у вигляді відеодзвінка.

Привіт! Нарешті я тобі додзвонилася! Як в мене справи? Я сижу на самоізоляції, мабуть, як і усі. Це тимчасова міра, але вона врятує життя мільйонів людей. Ось це просте правило – залишитися вдома. Тим більше, це прекрасна нагода приділити увагу своїм близьким та рідним. Залишайся вдома!
– наголосила знаменитість.

Зазначимо, станом на ранок 3 квітня в Україні зафіксували 942 випадки зараження коронавірусом. 23 людей померли, 19 вдалося одужати. Для максимального убезпечення від інфікування людей закликають залишатися вдома.

Коронавірус
Чому краще залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу

Автор: Христина Кобак
Теги: Тіна Кароль Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 LifeStyle
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 10:43 Земфіра презентувала ліричну пісню "Крим": відео
Музика 1531
сьогодні , 11:25 "Ніщо не трапляється двічі" 2 сезон: фінальні 7 і 8 серії
Кіно 55940
сьогодні , 13:19 В Італії помер знаменитий дизайнер Серджіо Россі: ймовірна причина – COVID-19
Новини шоу-бізнесу 1143
сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 2 квітня: у світі понад мільйон інфікованих, у Дніпрі викопали 600 могил
Новини України 32311
сьогодні , 15:02 Маша Єфросиніна розповіла про кризу в стосунках з чоловіком та чому вони рік жили окремо
Новини шоу-бізнесу 861
сьогодні , 06:50 Ціни на російську нафту: наскільки близько падіння імперії
Статті 16528
сьогодні , 11:07 Знаменитий комедійний актор Едді Лардж помер від коронавірусу
Новини шоу-бізнесу 3146
сьогодні , 10:30 Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених
Лікування 173750
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 14:29 Помер культовий дизайнер Серджіо Россі: які голлівудські модниці були його прихильницями
Юлія Михайлова
сьогодні 13:10 5 комедій з Едді Мерфі, які найбільше сподобались глядачам
Юлія Михайлова
2 квітня 19:00 Вихідні на Великдень 2020: скільки днів будуть відпочивати українці
Квітослава Туз
2 квітня 13:22 Скасування гучних прем'єр та карантин: як коронавірус зруйнував плани Голлівуду
Юлія Михайлова
2 квітня 10:40 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
Юлія Турелик

Новини
Більше новин
Залиште відгук