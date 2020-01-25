Тіна Кароль замилувала мережу ніжними образами: зворушливі фото

Тіна Кароль незмінно вражає прихильників своїм вишуканим стилем та звабливим вбранням. Проте її образи часто бувають ніжними. В свій день народження на сторінці в інстаграмі українська попдіва опублікувала милі світлини з фотосесії.

Народна артистка України Тіна Кароль не боїться експериментувати зі стилем. Зірка завжди відверта зі своїми шанувальниками. Останнім частом її вбрання стають все більш звабливими, а червоні губи додають Тіні пристрасності. Але бувають випадки, коли співачка відходить від звичного спокусливого одягу та яскравого макіяжу і показує себе ніжною та зворушливою жінкою. В день свого 35-річчя знаменитість поділилася з прихильниками серією теплих фото.

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На опублікованих світлинах артистка позує, сидячи на білому кубі, босоніж. Вона одягнута в теплі светри oversize шоколадного та білого кольорів.

Таке вбрання додає їй ніжності та жіночності, а оголені стрункі ноги підкреслюють привабливість Тіни. Для фотосесії вона вклала волосся у легкі локони та обрала макіяж в природних тонах, зробивши акцент на очі.