Тіна Кароль записала дуетну пісню з солісткою гурту The Hardkiss

Українська співачка Тіна Кароль і солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна анонсували вихід дуетної пісні, яка стала головним саундтреком до фільму "Віддана".

Про це Кароль повідомила на своїй сторінці в інстаграмі, опублікувавши спільне фото з Юлією Саніною. Прем'єра саундтреку запланована на 12 грудня на офіційному ютуб-каналі.

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"Я не боюсь, тепер я — Вільна!" Зустрічай прем'єру дуетної пісні та кліпу поп-діви Тіни Кароль та рок-діви Юлії Саніної! У кіно пісня стала головним саундтреком до фільму "Віддана",

– йдеться у підписі.

Прем'єра фільму "Віддана" запланована на 16 січня 2020 року. Це історія про незвичайну сім'ю, яку зняли за мотивами роману Софії Андрухович "Фелікс Австрія".

За сюжетом фільму, події розгортаються у 1868 році у Станіславі (сьогодні – Івано-Франківськ). Тоді місто було частиною Австро-Угорської імперії.

У будинку заможної сім'ї розгорілася пожежа. Доктору Ангеру вдалося врятувати з полум'я лише двох дівчат – рідну доньку Адель і дочку їхніх прислуг Стефанію. Його дружина та батьки дівчинки, що служили їхній родині, загинули, тому Ангер вирішує прийняти її і виховувати разом зі своєю донькою.

Перший трейлер до фільму "Віддана": дивіться відео