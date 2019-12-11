Тіна Кароль записала дуетну пісню з солісткою гурту The Hardkiss

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Тіна Кароль записала дуетну пісню з солісткою гурту The Hardkiss / Instagram / @tina_karol

Українська співачка Тіна Кароль і солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна анонсували вихід дуетної пісні, яка стала головним саундтреком до фільму "Віддана".

Про це Кароль повідомила на своїй сторінці в інстаграмі, опублікувавши спільне фото з Юлією Саніною. Прем'єра саундтреку запланована на 12 грудня на офіційному ютуб-каналі.

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"Я не боюсь, тепер я — Вільна!" Зустрічай прем'єру дуетної пісні та кліпу поп-діви Тіни Кароль та рок-діви Юлії Саніної! У кіно пісня стала головним саундтреком до фільму "Віддана",
– йдеться у підписі.

 

Прем'єра фільму "Віддана" запланована на 16 січня 2020 року. Це історія про незвичайну сім'ю, яку зняли за мотивами роману Софії Андрухович "Фелікс Австрія".

За сюжетом фільму, події розгортаються у 1868 році у Станіславі (сьогодні – Івано-Франківськ). Тоді місто було частиною Австро-Угорської імперії.

У будинку заможної сім'ї розгорілася пожежа. Доктору Ангеру вдалося врятувати з полум'я лише двох дівчат – рідну доньку Адель і дочку їхніх прислуг Стефанію. Його дружина та батьки дівчинки, що служили їхній родині, загинули, тому Ангер вирішує прийняти її і виховувати разом зі своєю донькою.

Перший трейлер до фільму "Віддана": дивіться відео

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Кіно Новини LifeStyle Музика
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