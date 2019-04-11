Тіна Кароль засвітила стрункі ноги в напівпрозорій сукні: ефектні фото

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Тіна Кароль
Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol

Напередодні в Палаці "Україна" пройшло традиційне масштабне шоу "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою". На світську подію прибуло чимало зірок, які представляли свої нові пісні. Серед них – українська поп-діва та зваблива спокусниця Тіна Кароль.

Тіну Кароль асоціюють з образом кокетки, спокусниці та справжньої гарячої української жінки. Її сукні в білизняному стилі часто вважають надто еротичними, однак так як їх носить вона, не вміє носити ніхто. Так, новий сексуальний образ душа української музики продемонструвала на світській події "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою".

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Для дебютної появи на сцені разом з Андрієм Хливнюком, солістом гурту "Бумбокс", Тіна Кароль обрала напівпрозору сукню на одне плече з плісированими рюшами від AADNEVIK. Великий розріз від стегна дозволив співачці продемонструвати свої засмаглі ніжки, а пояс на талії підкреслив її стрункість. Варто відзначити, що сукня від британського дизайнера коштує 340 тисяч гривень.

А образ співачки доповнили масивні трендові сережки у формі сердець від Balenciaga та чорні босоніжки зі сріблястими смужками.

Тіна Кароль
Тіна Кароль / Instagram / @tinakarol_fantina

Тіна Кароль
Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol

Тіна Кароль
Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol

Тіна Кароль
Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol

Тина Кароль
Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol
 

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Теги: LifeStyle Музика Новини LifeStyle Еротика Тіна Кароль
Джерело: LifeStyle 24
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