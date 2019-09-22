Тіна Кароль засвітила стрункі ноги в розкішній сукні: фото та відео

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Тіна Кароль з ведучим "Танці з зірками 2019" Юрієм Горуновим
Тіна Кароль з ведучим "Танці з зірками 2019" Юрієм Горуновим / Instagram / @tinakarol_fantina

Українська співачка Тіна Кароль стала ведучою розважального шоу "Танці з зірками 2019". Відтак щонеділі вона виходить у прямий ефір, демонструючи нове розкішне вбрання.

22 вересня відбувся особливий випуск проєкту "Танці з зірками 2019". Шоу було присвячене подіям, які змінили життя зіркових учасників. Та попри відверті зізнання та несподівані присвяти всі глядачі були вражені від виходу Тіни Кароль. 

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Артистка обрала яскраву рожеву сукню з чималим розрізом. Відтак вечірнє вбрання підкреслило струнку фігуру Тіни Кароль і пікантно оголило її ноги. Образ ведуча доповнила босоніжками на підборах та хвилястим волоссям. 

Наразі невідомо, хто створив для Тіни Кароль розкішну сукню. В одному з інтерв'ю вона зізналась, що вбрання для "Танців з зірками" шиють вітчизняні дизайнери. Тіна Кароль сама підбирає образи для зйомок та не приховує, що всі ці сукні є універсальними, які підійдуть не тільки та телепроєктів, але й світських виходів.

"Я не поділяю свій гардероб на сценічний і повсякденний. Здебільшого – це універсальні вбрання, в яких можна відвідати святковий захід, відправитися на телевізійну зйомку або на зустріч. Найголовніше – одяг обов'язково повинен підкреслювати особливості фігури і бути зручним", – поділилась Тіна Кароль. 

 

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Тіна Кароль
Джерело: LifeStyle 24
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