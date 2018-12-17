Тіна Кароль засвітила стрункі ноги в сексуальному боді: фото

Українська співачка Тіна Кароль вкотре здивувала прихильників. Зірка опублікувала грайливі фото, на яких засвітила стрункі форми.

Тіна Кароль полюбляє приміряти звабливі образи, які зачаровують ніжністю та сексуальністю. Так, у гардеробі артистки є чимало латексних суконь, а нещодавно зірка засвітила ще й досить відверте боді чорного кольору.

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Свій образ Тіна доповнила рожевою шубою. Чорні колготи та взуття на підборах завершили сексуальний look популярної співачки.

Варто зазначити, що Тіна Кароль зробила традиційний макіяж з акцентом на губи. Зірка підвела їх червоною помадою, що в кадрі виглядало досить пікантно.

Такий образ Тіни Кароль розбурхав мережу. Прихильник зірки навіть написав віршовані рядки для співачки, висловивши свій захват від її вигляду. "Ніжна квітка з поглядом вовчиці! Голос такої хитрої лисиці! Образ розкішний, всім дарує нам світло! Стільки енергії", – написав один з користувачів мережі.