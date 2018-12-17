Тіна Кароль засвітила стрункі ноги в сексуальному боді: фото

3284
Тіна Кароль приміряла спокусливий образ
Тіна Кароль приміряла спокусливий образ / Instagram / @tina_karol Перевірено

Українська співачка Тіна Кароль вкотре здивувала прихильників. Зірка опублікувала грайливі фото, на яких засвітила стрункі форми.

Тіна Кароль полюбляє приміряти звабливі образи, які зачаровують ніжністю та сексуальністю. Так, у гардеробі артистки є чимало латексних суконь, а нещодавно зірка засвітила ще й досить відверте боді чорного кольору. 

Читайте також: У напівпрозорому халаті за 200 тисяч гривень: Тіна Кароль відвідала зйомки "Вечірнього кварталу"

Свій образ Тіна доповнила рожевою шубою. Чорні колготи та взуття на підборах завершили сексуальний look популярної співачки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

Варто зазначити, що Тіна Кароль зробила традиційний макіяж з акцентом на губи. Зірка підвела їх червоною помадою, що в кадрі виглядало досить пікантно. 

Такий образ Тіни Кароль розбурхав мережу. Прихильник зірки навіть написав віршовані рядки для співачки, висловивши свій захват від її вигляду. "Ніжна квітка з поглядом вовчиці! Голос такої хитрої лисиці! Образ розкішний, всім дарує нам світло! Стільки енергії", – написав один з користувачів мережі. 

Теги: Стиль і мода LifeStyle Музика Тіна Кароль
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Українські спортсменки-красуні, які підкорили світ у 2018 році: спокусливі фото
сьогодні 20:02 Українські спортсменки-красуні, які підкорили світ у 2018 році: спокусливі фото
Катерина Козачинська 2692
5 новорічних прикрас, які можна зробити своїми руками за півгодини
сьогодні 14:10 5 новорічних прикрас, які можна зробити своїми руками за півгодини
Олена Булан 21803
Різдвяний піст 2018: рецепти страв від шеф-кухаря, які ви можете приготувати вдома
21 грудня 18:05 Різдвяний піст 2018: рецепти страв від шеф-кухаря, які ви можете приготувати вдома
Олена Булан 9623
Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
21 грудня 13:15 Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
Олена Булан 29083
Найкращі українські прем'єри 2018 року: що обов'язково варто подивитися
21 грудня 10:00 Найкращі українські прем'єри 2018 року: що обов'язково варто подивитися
Юлія Турелик 1993
Вихідні у січні 2019: які святкові дні очікують українців
20 грудня 20:10 Вихідні у січні 2019: які святкові дні очікують українців
23216
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук