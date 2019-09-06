Тіна Кароль зізналась, чи планує переїжджати до США

Поп-діва українського шоу-бізнесу Тіна Кароль уклала договір з американським лейблом, відтак часто відвідує Нью-Йорк з робочими візитами. Однак чи планує зірка переїжджати за кордон, вона відверто розповіла журналістам.

Днями на YouTube-каналі з'явилось інтерв'ю Дарії Шаповалової з Тіною Кароль. Поспілкуватись з журналісткою співачці вдалось під час чергової поїздки до США, тому вона не уникнула питання про переїзд.

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Поп-діва поквапилась заспокоїти своїх прихильників, що поки не планує покидати Україну. Водночас Тіна Кароль зазначила, що готує до випуску англомовний альбом, що і стає причиною поїздок до Нью-Йорка.

Ми дійсно підписали контракт з лейблом, ми дійсно випустимо англомовний альбом, ми дійсно будемо його сейлити. Чи стоїть вибір проживання в Америці? Напевно, ні. Попрацювати – так. Мені подобається спілкуватися з музикантами тут, надихаюся ними. Вони дивляться наші шоу, концерти, дивуються, їм дуже подобається. У них не часто зустрічаєш подібного роду контент, – розповіла Тіна Кароль.

За словами співачки, співпраця з міжнародною студією звукозапису Bentley Records дає можливість їй презентувати Україну за кордоном. Вітчизняна музика часто має етнічні мотиви, що неабияк подобається іноземцям.

"Наше завдання номер один – максимально круто представити Україну на музичних ринках усього світу. Ми можемо, у нас є потенціал, ми талановиті, у нас є етнічна відмінність, яка дуже чіпляє слухача. Це щось інше для них, тому й це цікаво", – додала вона.

Дивіться повне інтерв'ю з Тіною Кароль: відео

Що відомо про співпрацю Тіни Кароль з міжнародним лейблом?У березні 2019 року Тіна Кароль оголосила: вона підписала угоду з популярним лейблом Bentley Records та невдовзі розпочне створення англомовного альбому. Після цього зірка знаходила час між зйомками, щоб навідатись до Нью-Йорка. Тіна Кароль ділилась ефектними кадрами з США та взяла участь у пікантній фотосесії.



Наприкінці серпня артистка презентувала перші результати від співпраці. Тіна Кароль опублікувала кліп "Вабити", знятий у Лос-Анджелесі. Яскраві кадри та запальна мелодія одразу ж підкорили меломанів.