Тіна Кароль зізналась, чи є в неї стосунки з Даном Баланом

Українська співачка Тіна Кароль після чуттєвого виступу з Даном Баланом спровокувала чутки про роман. У мережі тисячі прихильників переглядають їхній перформанс на шоу "Танці з зірками 2019" та переконані: між артистами виникли романтичні стосунки. Ці чутки вирішила спростувати Тіна Кароль.

Як відомо, Дан Балан написав чуттєву пісню "Домой" спеціально для дуету з Тіною Кароль. У програмі "Світське життя" співачка зазначила, що поки рано говорити, чи це залицяння, чи просто колаборація двох творчих людей. Водночас Тіна не приховує, що в захваті від таланту Дана Балана.

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"Поки що рано казати, що означає ця пісня: залицяння чи просто колаборація талановитих людей. Дан Балан – талановитий композитор, співак, артист… Поки що чогось більшого, аніж квіти, проєкт "Голос країни" та мої гарбузи, не було. Подивимося!" – поділилась Тіна Кароль.

Водночас під час прямого ефіру "Танці з зірками 2019" артистка ніяковіла і забувала слова, коли поряд з нею стояв Дан Балан. Та і при виконанні дуетної пісні Тіна Кароль романтично усміхалась від уваги артиста.

Безумовно, він височезний красень, на якого дивишся і відчуваєш себе маленькою, що непогано для кожної дівчини. Чи соромлюся – я не знаю!

– додала вона.



Тіна Кароль виступила в дуеті з Даном Баланом / Instagram / @danbalan

Що відомо про дует Тіни Кароль і Дана Балана?

За кілька днів до 10 випуску шоу "Танці з зірками 2019" організатори оголосили, що запрошеним гостем стане Дан Балан. Знаменитий молдовський вокаліст презентував на проєкті першу спільну пісню з Тіною Кароль "Домой". Автори шоу анонсували, що артисти виконають не тільки трек, але й станцюють віденський вальс. Однак Тіна і Дан надали перевагу романтичній постановці на рухомому підвищенні.

Під час виступу Тіна Кароль та Дан Балан були дуже ніжними один до одного та більше дивились один одному в очі, аніж в камеру. Тому у мережі одразу ж припустили, що між співаками знов спалахнула особлива симпатія.

Раніше знаменитості були суддями "Голосу країни-9". Саме в цьому шоу Дан Балан проявляв особливі знаки уваги до Тіни Кароль, дарував квіти та співав їй пісні. Після завершення проєкту артист відверто розповів, що найкраще, що було на "Голосі" – це поп-діва Тіна. Відтак у мережі припустили, що Дан закохався, а дуетна пісня – черговий знак уваги.

"Танці з зірками 2019" 10 випуск: дивитись онлайн – виступ Тіни Кароль і Дана Балана