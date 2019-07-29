Тіна Кароль зізналась, що її син навряд чи стане артистом

Поп-діва українського шоу-бізнесу Тіна Кароль залюбки розповідає журналістам про свою творчість. А от питання щодо виховання єдиного сина Веніаміна часто залишаються без відповідей. Та днями артистка все ж зробила виняток, зізнавшись, які захоплення має її нащадок.

Як розповіла Тіна Кароль за лаштунками святкового концерту "З Днем народження, Україно!", її син Веніамін навряд чи буде займатись творчістю. Хлопчик, який навчається в одній з престижних шкіл Великобританії Repton Preparatory School, полюбляє математику та чудово знає цей предмет.

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"Він – звичайний хлопчик, милий, добрий. Чи буде займатись творчою діяльністю? Мабуть, ні. Але він дуже добре розбирається в математиці – краще, ніж мама. І я ним дуже пишаюсь!" – розповіла Тіна Кароль.

Окрім цього, артистка не оминула питань про спільне дозвілля з сином. За словами Тіни Кароль, вона проводить час з 10-річним Веніаміном, як тільки випадає така нагода. Зокрема, під час шкільних канікул хлопчик приїжджає до Києва, де проводить із зірковою мамою будні та супроводжує її на зйомках телепроектів. Окрім цього, Тіна Кароль досить часто відвідує Лондон.

Я не втрачаю можливості побачитися з сином: ми проводимо весь вільний час разом – на канікулах, на відпочинку. І цей час завжди проходить дуже насичено! Що ж до відпочинку, то я намагаюсь поєднувати його з роботою – наприклад, коли в мене концерт в Одесі,

– додала Тіна Кароль.

Раніше журналісти LifeStyle 24 показували, які таланти має 10-річний син Тіни Кароль. Хлопчик майстерно зіграв на піаніно мелодію, а його зіркова матуся продемонструвала це у мережі. Що цікаво, на початку він звернувся до підписників блогу зірки англійською мовою, що зворушило прихильників . "Мій любий, моє – все", – зазначила Кароль у підписі до відео.