Тіна Кароль зізналась, як син Веніамін відреагував на чутки про роман з Даном Баланом

Українська співачка Тіна Кароль щоразу дає все більше приводів для чуток про її ймовірний роман з Даном Баланом. У новому випуску програми "Слава+" зірка зізналась, що син був не в захваті від новин про ймовірного вітчима у його сім’ї.

Новий випуск програми "Слава+" з’явився на ютуб-каналі "Люкс ФМ" 23 січня, де Тіна і поділилась ексклюзивними новинами про її життя. Зокрема, і про 11-річна сина Веніаміна, який неохоче підтримує флірт мами з Баланом.

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Коли Веня був на "Різдвяних історіях", то сказав, що йому не сподобались жарти: "Вони жартують, що ти виходиш заміж за Балана? Навіщо ти підтримуєш ці пусті розмови?"

– розповіла Тіна.

І хоч співачка одразу виправилась і сказала, що не підтримує подібних чуток та розмов, але не приховує, що між нею та Даном Баланом трапилась хімія.

"Трапився дует, трапилася музика, сталося диво..." – лаконічно зазначила артистка.

Більше про стосунки з Дан Баланом, виховання сина, дружбу та критику – у спецвипуску СЛАВА+:

Нагадаємо, що Тіна Кароль та Дан Балан у 2019 році були суддями "Голосу країни-9", де все й почалось. Саме там запальний артист звернув увагу на українську співачку та постійно приділяв особливу увагу українці, не зважаючи на глядачів та пресу. Чоловік постійно наголошував, що найкраще, що з ним сталось на проєкті – це Тіна. Восени 2019 року вони разом з'явились на одній сцені, де виконали новий спільний хіт "Домой", який не оминув увагу користувачів, адже на сцені вирували справжні емоції та пристрасть між зірками. І хоч співаки відхрещуються від усіх чуток про роман, але фанати впевнені, що між ними давно вже пролетіла іскра. У 2020 році Тіна і Дан знову стали суддями 10 сезону шоу "Голос країни", де вкотре неприховано фліртують одне з одним.

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Тіна Кароль і Дан Балан – Домой: дивитись відео онлайн