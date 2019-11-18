Тіна Кароль зізналась, який незвичний подарунок обрав її син на день народження

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Тіна Кароль розповіла про бажання сина на день народження / Instagram / @tinakarol_fantina

Вперше за кілька місяців Тіна Кароль пропустила випуск "Танців з зірками 2019", де вона виступає ведучою. Причиною стало день народження її сина Веніаміна. Напередодні свята артистка полетіла до Великобританії та зізналась, який подарунок у неї замовив іменинник.

У понеділок, 18 листопада, єдиний син співачки Тіни Кароль святкує день народження. Веніаміну виповнилось 11 років. З нагоди свята зіркова мама відклала всі заплановані зйомки та полетіла до хлопчика в Лондон, де вже встигла подарувати особливу листівку з написом "ідеальний син". Та, як повідомляє ТСН, це не буде єдиний подарунок для іменинника. 

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Син Тіни Кароль святкує день народження
Син Тіни Кароль святкує день народження / Instagram / @tinakarol

Тіна Кароль розповіла, що на день народження її син попросив незвичний подарунок. Веніамін мріє побувати у Національному музеї історії України, тому спільно зі своєю зірковою матусею відвідає заклад. Окрім цього, хлопчик хоче стати глядачем різдвяного шоу Тіни Кароль, на якому виступлять його улюблені українські виконавці. Ймовірно, і це бажання нащадка виконає його зіркова матуся. 

"Веніамін мріє відвідати Національний музей історії України. Попросив мене зробити йому ось такий незвичайний подарунок на день народження. А ще він дуже хотів би приїхати з Лондона до Києва на гала-концерти "Різдвяна історія з Тіною Кароль". На концерті будуть всі його улюблені суперзірки – Монатік, "Время и Стекло", Дзідзьо, KHAYAT і інші. Маю велику надію, що все вийде і він буде зі мною і в залі, і за лаштунками, тому що "Різдвяні історії" – це, в першу чергу, тепле сімейне свято про віру в чудо і справжню казку", – поділилася артистка. 

Тіна Кароль з сином під час поїздки до Львова
Тіна Кароль з сином під час поїздки до Львова / Instagram / @tinakarol

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle Тіна Кароль Зіркові діти Зіркові дні народження
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