Тіна Кароль знайшла "чоловіка своєї мрії": фоторепортаж з концерту у Львові

Популярна українська співачка Тіна Кароль виступає зі своїм щорічним шоу "Різдвяна історія" в містах України. 14 січня артистка запалила на сцені Львівської опери.

Складно передбачити, що саме глядачі можуть очікувати від концерту. Тіна Кароль співає для людей і своїм виступом доводить цю близькість.

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Журналісти LifeStyle 24 також завітали на концерт зірки і готові розповісти Вам усі подробиці, відтак Ви можете відчути ніби також були присутніми на ньому.



Концерт Тіни Кароль у Львові / M&M Photography / 24 канал

Виступ Тіни розділений на дві основні частини. У першій Кароль заспівала українські колядки: "Добрий вечір тобі, пане господарю", "Нова радість стала", "Добрий вечір, щедрий вечір", "До Святого Миколая", "Во Віфлеємі нині новина", "Тиха ніч, свята ніч".



Концерт Тіни Кароль у Львові / M&M Photography / 24 канал

Для першої частини Кароль приміряла стильну довгу вишиванку, яка прикрашена синім бісером. Завершили її образ традиційна червона помада та легкі локони.



Концерт Тіни Кароль у Львові / M&M Photography / 24 канал

Після колядок на сцені виступив "український Паганіні", відомий скрипаль Василь Попадюк, який запалив публіку своєю віртуозною грою на скрипці.

У другій частині Тіна Кароль заспівала свої найпопулярніші хіти. Допомагали їй у цьому глядачі із залу. Так, під нову пісню "Сила высоты", яку співачка презентувала 6 грудня, артистка звернулася до шанувальників з фразою "Ви єдині, хто в силі мене приручити".



Тіна Кароль спустилася зі сцени до глядачів / M&M Photography / 24 канал

Крім того, фан-клуб знаменитості підготував для неї особливий сюрприз. На кожному кріслі у Львівській опері були розкладені дві вирізки – повітряна куля та пташка.

Давайте порадуємо Тіну і зробимо невеликий флешмоб. Підніміть, будь ласка, цей малюнок та помахайте ним на пісні "Сила высоты",

– йдеться на малюнку.

До слова, на головній музичній премії України "M1 Music Awards. 4 Seasons" Тіна Кароль отримала нагороду за "Найкращий фан-клуб".



Глядачі підняли малюнки з пташками на концерті Тіни Кароль / M&M Photography / 24 канал

Цікавим став виступ Тіни під пісню "Мужчина моей мечты". На екрані з'явилося велике серце, яке показувало чоловіків у залі. Після цього артистка говорила щасливчикам, які потрапили у кадр, що саме він – чоловік її мрії.



Концерт Тіни Кароль у Львові / M&M Photography / 24 канал

Також шанувальники зірки вийшли навпроти неї з плакатом "Ми хочемо танцювати з тобою під зорями". Після чого Кароль просто спустилася зі сцени до людей і почала співати разом з ними без жодних бар'єрів.



Тіна Кароль / M&M Photography / 24 канал