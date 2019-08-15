Тіна Кароль знімає новий кліп в США: відео з бекстейджу

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Тіна Кароль
Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol

Українська співачка Тіна Кароль знімає новий відеокліп на свою пісню в Лос-Анджелесі, США. На фан-сторінці артистки в Instagram прихильники опублікували перші короткі ролики зі знімального майданчика.

У публікаціях в соціальній мережі Instagram зазначено, що над кліпом працюють американські танцюристи. Що цікаво, вони створюють танцювальний контент у вигляді концептуальних музичних кліпів.

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У короткому ролику Тіна Кароль знімається в дуже обтислій сукні кольору фуксії, яка звабливо підкреслила пишне декольте і струнку талію співачки. Завершили образ традиційні для зірки локони і насичений макіяж з акцентом на губах.

"Знімають нову відеороботу американські танцюристи, які створюють танцювальний контент у вигляді концептуальних музичних кліпів!" – повідомляється у підписі на фан-сторінці.

 

На іншому відео видно, як Кароль позує в басейні та сексапільно піднімається з нього на руках. Шанувальники у коментарях порівняли Тіну з русалкою.

 

 

 

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Теги: LifeStyle Музика Тіна Кароль
Джерело: LifeStyle 24
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