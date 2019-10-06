Тіна Кароль знялась у пікантній фотосесії перед шоу "Танці з зірками 2019"

Українська співачка Тіна Кароль щотижня виходить у прямий ефір розважального шоу "Танці з зірками 2019". Артистка стала запрошеною ведучою проєкту, відтак кожної неділі приголомшує глядачів ефектними та досить пікантними образами.

У неділю, 6 жовтня, відгримів черговий випуск шоу "Танці з зірками 2019". Організатори проєкту перед стартом прямого ефіру оголосили, що учасники обміняються партнерами та приголомшать глядачів несподіваними тандемами.

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Однак не тільки зіркові пари вражали прихильників шоу. Тіна Кароль зуміла привернути увагу всіх глядачів розкішним та пікантним образом. У прямий ефір артистка вийшла у сукні від британського дизайнера David Koma. Вбрання складалось зі стильного топу, прикрашеного камінням і перлинами та приталеної спідниці з баскою.

Сексуальний образ Тіна Кароль вирішила продемонструвати перед випуском, взявши участь у пікантній фотосесії. Автором грайливої зйомки був Антон Кулаковський.

Це не вперше Тіна Кароль обрала для прямого ефіру "Танців з зірками 2019" спекотний образ. Раніше артистка експериментувала з кольорами та поставала у шоу то в сірих сексуальних сукнях, то кольору фуксії.

Що відомо про "Танці з зірками"?Це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Їх виступи оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. У 2019 році суддівські крісла зайняли прима-балерина Катерина Кухар, знамениті хореографи Влад Яма та Франциско Гомес.



Вперше проєкт "Танці з зірками" на українському телебаченні з'явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1. Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проєкт "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". Тоді ж перемогу отримала співачка Наталія Могилевська та хореограф Ігор Кузьменко. Після цього було проведено ще один сезон, де перемогу отримав комік Ігор Ласточкін та хореограф Ілона Гвоздьова.