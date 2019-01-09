Тіна Кароль знялася для обкладинки глянцю у звабливому образі: фото

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Тіна Кароль
Тіна Кароль / Ростислав Рипка

Популярна українська співачка Тіна Кароль вп'ятнадцятий раз стала зіркою українського глянцевого журналу Viva.

Тіна Кароль, яка приміряла вбрання української дизайнерки Світлани Бевзи, продемонструвала тендітний образ у новій фотосесії.

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Так, перші фото співачка показала шанувальникам на своїй сторінці в Instagram, а також деякі знімки були опубліковані на фан-сторінці зірки.

Я неймовірно вдячна Viva! Це по-справжньому особливий випуск. І цифра 15, і бути тричі володаркою премії "Найкрасивіші" – це величезна відповідальність. Відповідати такому ідеалу, в якому звикли бачити мене, не просто. Але ваша довіра допомагає мені бути в тонусі, тому що я роблю це заради вас, мої любі,
– зізналася Кароль.

На обкладинці Тіна з'явилася вишуканому образі з фірмовою червоною помадою й атласними рукавичками. Її волосся було зібране у пучок і прикрашене бантом.

На інших світлинах Кароль позує в чорній оксамитовій сукні, яке підкреслює обриси талії знаменитості.


Тіна Кароль / Instagram / @tinakarol_fantina


Тіна Кароль / Instagram / @tinakarol_fantina


Тіна Кароль / Instagram / @tinakarol_fantina


Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol


Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol

Теги: Новини України LifeStyle Тіна Кароль Музика
Джерело: 24 канал
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