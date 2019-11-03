Тіна Кароль зворушила мережу поясненням, чому її син не буде співаком

Співачка Тіна Кароль неодноразово демонструвала особливу сімейну ідилію з 10-річним сином Веніамом. Однак повторювати чи перевершувати успіх зіркової мами хлопчик не планує.

Раніше Тіна Кароль розповідала, що її син швидко розвивається та змінює свої вподобання. Веніамін, який навчається у Лондоні, полюбляє математику та вивчає гру на фортепіано. Однак поєднувати своє життя з музикою він категорично не хоче, зізналась у програмі "Світське життя" Тіна Кароль. Артистка пригадала одну розмову з нащадком, в якій він заявив, що представники шоу-бізнесу мають небагато часу для своїх дітей. Саме тому Веніамін не мріє повторити успіх матері.

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Чого він точно не хоче, так це бути артистом. І тут такий камінь в мій город, бо каже: "Артисти дуже рідко бачаться зі своїми дітками",

– пояснила Тіна Кароль.

Співачка заплакала від такого пояснення сина. Водночас Тіна Кароль зізналась, що при першій же нагоді проводить час з Веніаміном. Нещодавно зіркова матуся влаштувала для свого сина відпочинок у Львові. Спільно з хлопчиком вона прогулялась вулицями міста та відвідала оригінальні заклади.

"Ми були у Львові, зайшли до рицарського ресторану, де нас пригостили. Веніамін дістав той меч Артура, сказав, що він лицар і так далі. І вареники, і суші, – що він там тільки не вибирав. Знаєш, він коли з мамою так близько, це для нього найкрутіші моменти. Зараз він підріс і починає від мене цього ще більше просити, бути разом частіше", – розповіла Каті Осадчій Тіна Кароль.



Тіна Кароль з сином у Львові / Instagram / @tinakarol

Як відомо, чоловік Тіни Кароль Євген Огір помер 28 квітня 2013 року. Причиною смерті стало онкологічне захворювання, яке він намагався вилікувати в одній зі столичних клінік. У пари залишився єдиний син Веніамін, якого Тіна Кароль віддала на навчання у Велику Британію. Нещодавно співачка взяла участь у "Сніданку з 1+1", де відверто розповіла про нащадка.

"Він копія батька в характері, поведінці, підборі одягу та раціоні їжі. Він зростає і я бачу свого чоловіка завжди перед собою. Деколи щемить в серці, але я ним пишаюсь. У нього є хист і потенціал стати дорослішим раніше. Мені потрібна опора, він знає це. Він нормально візьме на себе цю відповідальність, бо в нього батько був такий", – розповідала Тіна Кароль.