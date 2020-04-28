Тіна Кароль зворушливо згадала покійного чоловіка: архівне фото

Сьогодні, 28 квітня, Тіна Кароль вшановує пам'ять свого покійного чоловіка Євгена Огіра, який помер у 2013 році.

Тіна Кароль завжди у своїх інтерв’ю розповідає, як важко їй вдавалося перебороти горе, яке трапилося з нею 7 років тому. На початку року артистка вперше зізналась, що "ожила" лише недавно, оскільки весь цей час у неї був посттравматичний синдром після смерті чоловіка, який помер від раку шлунку.

Читайте також Тіна Кароль привітала Романа Сасанчина з перемогою: Ти гідний син своєї країни!

В роковини смерті свого чоловіка, Тіна Кароль опублікувала архівну світлину з надписом: "Інша близькість, їй 7 років". Ймовірно, фотографія була зроблена саме в день їхнього весілля.



Покійний чоловік Тіни Кароль Євген Огір

Побралися закохані 15 січня 2008 року на Мальдівах, 15 червня вони повінчалися в Свято-Успенському соборі Києво-Печерської лаври, а того ж року 18 листопада в подружжя народився первісток.



Весілля Євгена Огіра та Тіни Кароль на Мальдівах

Співачка розповіла в інтерв’ю програми "Слава+", що чоловік навіть після смерті досі допомагає їй у сні вирішувати деякі проблеми. Була навіть ситуація, коли вона хотіла відмовитися від одної пропозиції, але Огір уві сні порадив вчинити інакше. І вона прислухалася.

За її словами, впоратися з горем їй допомогла молитва. Саме звернення до Бога допомогло Тіні не впасти духом та усвідомити, що їй варто жити заради сина Веніаміна.

Євген Огір помер на 33 році життя в одній з лікарень Києва, не зумівши подолати онкологічну хворобу. У 2013 році їхньому спільному синові Веніаміну було всього лише 5 років.