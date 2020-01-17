Тіна Кароль з'явилася у звабливому образі на світському заході

Знаменита українська виконавиця незмінно вражає шанувальників своїм вишуканим стилем та спокусливими вбраннями, які підкреслюють її струнку фігуру. Не став винятком й останній публічний вихід Тіни Кароль, яка постала у діловому комбінезоні з прозорою корсетною вставкою.

Популярна співачка вчора, 16 січня, стала гостею презентації ювілейного сезону вокального шоу "Голос країни". Зіркова тренерка проєкту спромоглася виділитися своїм ефектним образом з-поміж знаменитих колег українського шоу-бізнесу.

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Для світського заходу Тіна Кароль обрала досить стриманий образ, який зумів підкреслити її розкішні форми. Виконавиця обрала чорно-білий комбінезон від грузинського модельєра David Koma. Відвертості звабливій співачці додала прозора корсетна вставка та чорний тонкий ремінець, який акцентував на стрункій талії Тіни Кароль.

Народна артистка України доповнила образ чорними лакованими туфлями на шпильці, білосніжним манікюром та незмінними голлівудськими локонами. У макіяжі та з аксесуарами Тіна Кароль вирішила бути стриманою. Вона доповнила вбрання срібним браслетом та червоною помадою.



Звабливий образ співачки Тіни Кароль / Instagram / @tina_karol



Звабливий образ співачки Тіни Кароль / Instagram / @tina_karol



Звабливий образ співачки Тіни Кароль / Instagram / @tina_karol

Нагадаємо, що вокальне талант-шоу "Голос країни" у 2020 році стане ювілейним. Проєкт, який відшукує співочі таланти відчинить свої двері вдесяте, 19 січня. Представники телешоу оприлюднили імена зіркових тренерів. Суддівське крісло зайняли українська співачка Тіна Кароль та молдавський артист Дан Балан, співак Монатік та зіркове подружжя Потапа та Насті Каменських, які розділять подвійне крісло.