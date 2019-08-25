Тіна Кароль з'явиться у першому випуску шоу "Танці з зірками 2019": деталі

За лічені години в Україні відбудеться прем'єра розважального шоу "Танці з зірками 2019". Організатори проекту тільки в день першого випуску розсекретили ім'я знаменитості, яка проведе дебютний ефір з Юрієм Горбуновим. Нею стала Тіна Кароль.

Вже об 21:00 всі глядачі зможуть побачити перші постановки учасників "Танці з зірками 2019". Та поки зіркові пари готуються до виходу на паркет, на офіційній Instagram-сторінці проекту оголосили склад ведучих.

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За словами організаторів, незмінно шоу буде вести актор і ведучий Юрій Горбунов. Традиційно, перший випуск з ним проведе українська співачка Тіна Кароль. Зірка не тільки буде оголошувати виходи учасників проекту на паркет, але й презентує нову пісню зі свого репертуару – "Вабити". Артистка готує кількахвилинне шоу, фрагмент якого потрапив до мережі.

Перший випуск з Юрієм Горбуновим проведе співачка Тіна Кароль. Саме ця легендарна пара вела проект 13 років тому! А на телеглядачів чекає сюрприз від співачки,

– оголосили представники шоу.

Окрім цього, стало відомо, хто буде вести онлайн-бекстейдж першого випуску "Танців з зірками 2019". Згідно з офіційними даними, це буде Олександр Попов – ведучий "Сніданку. Вихідний".

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У 2019 році 14 пар змагатимуться за головний кубок проекту "Танці з зірками 2019". У дебютному ефірі, що пройде 25 серпня, вони продемонструють танець, який обрали зі своїми партнерами. За правилами проекту, жоден з учасників не покине шоу, однак отримає перші оцінки від журі та, можливо, критику. Оцінювати постановки будуть Катерина Кухар, Влад Яма та Франциско Гомес.