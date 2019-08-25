Тіна Кароль з'явиться у першому випуску шоу "Танці з зірками 2019": деталі

244 Читать новость на русском
Тіна Кароль виступить на "Танцях з зірками 2019"
Тіна Кароль виступить на "Танцях з зірками 2019" / Instagram / @tina_karol

За лічені години в Україні відбудеться прем'єра розважального шоу "Танці з зірками 2019". Організатори проекту тільки в день першого випуску розсекретили ім'я знаменитості, яка проведе дебютний ефір з Юрієм Горбуновим. Нею стала Тіна Кароль.

Вже об 21:00 всі глядачі зможуть побачити перші постановки учасників "Танці з зірками 2019". Та поки зіркові пари готуються до виходу на паркет, на офіційній Instagram-сторінці проекту оголосили склад ведучих. 

Читайте також: Танці з зірками 2019: всі учасники третього сезону популярного шоу

За словами організаторів, незмінно шоу буде вести актор і ведучий Юрій Горбунов. Традиційно, перший випуск з ним проведе українська співачка Тіна Кароль. Зірка не тільки буде оголошувати виходи учасників проекту на паркет, але й презентує нову пісню зі свого репертуару – "Вабити". Артистка готує кількахвилинне шоу, фрагмент якого потрапив до мережі. 

Перший випуск з Юрієм Горбуновим проведе співачка Тіна Кароль. Саме ця легендарна пара вела проект 13 років тому! А на телеглядачів чекає сюрприз від співачки, 
– оголосили представники шоу. 

Окрім цього, стало відомо, хто буде вести онлайн-бекстейдж першого випуску "Танців з зірками 2019". Згідно з офіційними даними, це буде Олександр Попов – ведучий "Сніданку. Вихідний". 

Читайте також: "Танці з зірками 2019": з якими партнерами знаменитості вийдуть на паркет

У 2019 році 14 пар змагатимуться за головний кубок проекту "Танці з зірками 2019". У дебютному ефірі, що пройде 25 серпня, вони продемонструють танець, який обрали зі своїми партнерами. За правилами проекту, жоден з учасників не покине шоу, однак отримає перші оцінки від журі та, можливо, критику. Оцінювати постановки будуть Катерина Кухар, Влад Яма та Франциско Гомес. 

blog_ava
Танці з зірками 2019: всі учасники третього сезону популярного шоу
сьогодні
17642
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Тіна Кароль
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що одягнути на День Незалежності: модні образи у блакитно-жовтих кольорах
23 серпня 13:33 Що одягнути на День Незалежності: модні образи у блакитно-жовтих кольорах
1808
Харків чи Старобільськ: що ви знаєте про життя та творчість Сергія Жадана
23 серпня 11:53 Харків чи Старобільськ: що ви знаєте про життя та творчість Сергія Жадана
2153
День народження Сергія Жадана: книги, вірші та пісні, за які ми любимо письменника
23 серпня 10:05 День народження Сергія Жадана: книги, вірші та пісні, за які ми любимо письменника
Олена Булан 1564
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 23-25 серпня
23 серпня 09:33 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 23-25 серпня
657
Куди піти у Києві в серпні: афіша найгучніших подій
22 серпня 18:18 Куди піти у Києві в серпні: афіша найгучніших подій
1430
Новини
Більше новин
Залиште відгук