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Тіна Кунакі показала спокусливі кадри з "вагітної" фотосесії перед днем народженням доньки

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Тіна Кунакі / Фото з відкритих джерел

Французька модель Тіна Кунакі завжди вражає своїми досконалими формами та красою. 15 квітня вона вирішила потішити фанатів архівною фотоісторією, коли ще була вагітною донькою Амазоні. Варто додати, що її первістку від Венсана Касселя 19 квітня виповниться 1 рік.

На народження доньки французького кіноактора та моделі очікували не лише вони, а й увесь світ. Рік тому модель рідко викладала у мережі фотографії в особливому стані і досі ще жодного разу не показала публіці, як виглядає їхня донька. 

Спекотно Тіні Кунакі – 23: найсексуальніші фото моделі, яка підкорила серце Венсана Касселя

Втім, прихильники без сюрпризу не залишились. На інстаграм-сторінці 23-річної красуні з'явились неймовірні кадри з чорно-білої фотосесії, на яких Тіна позує в легких сукнях та навіть оголює деякі частини тіла.


Вагітна Тіна Кунакі / Instagram / @tinakunakey


Вагітна Тіна Кунакі / Instagram / @tinakunakey

Поодинокі користувачі навіть подумали, що зірка вдруге вагітна, втім всі сумніви розвіялись, коли вона поставила за геолокацію фотосесії Амазонію – символічно до імені дитини Амазоні. 

Автор: Надія Біленко
Теги: Новини LifeStyle Еротика LifeStyle Тіна Кунакі Зіркові батьки
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