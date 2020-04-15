Тіна Кунакі показала спокусливі кадри з "вагітної" фотосесії перед днем народженням доньки
Французька модель Тіна Кунакі завжди вражає своїми досконалими формами та красою. 15 квітня вона вирішила потішити фанатів архівною фотоісторією, коли ще була вагітною донькою Амазоні. Варто додати, що її первістку від Венсана Касселя 19 квітня виповниться 1 рік.
На народження доньки французького кіноактора та моделі очікували не лише вони, а й увесь світ. Рік тому модель рідко викладала у мережі фотографії в особливому стані і досі ще жодного разу не показала публіці, як виглядає їхня донька.
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Втім, прихильники без сюрпризу не залишились. На інстаграм-сторінці 23-річної красуні з'явились неймовірні кадри з чорно-білої фотосесії, на яких Тіна позує в легких сукнях та навіть оголює деякі частини тіла.
Вагітна Тіна Кунакі / Instagram / @tinakunakey
Вагітна Тіна Кунакі / Instagram / @tinakunakey
Поодинокі користувачі навіть подумали, що зірка вдруге вагітна, втім всі сумніви розвіялись, коли вона поставила за геолокацію фотосесії Амазонію – символічно до імені дитини Амазоні.
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