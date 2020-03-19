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Тіна Кунакі прикрасила обкладинку італійського глянцю: перше фото

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Тіна Кунакі знялась для італійського глянцю / Instagram / @tinakunakey

Модель Тіна Кунакі, яка є дружиною французького ловеласа Венсана Касселя, не припиняє працювати. Під час пандемії коронавірусу вона презентувала у мережі одразу кілька проєктів, зокрема, обкладинку італійського глянцю.

Згідно із дописом, запальна манекенниця знялась для італійського журналу Elle. Для обкладинки стилісти підібрали зірці трендовий штанний костюм та білосніжну сорочку. На світлині видно, як модель щиро регоче, що сприйняли, як підбадьорення італійців у час пандемії. 

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Допис, поширений Elle Italia (@elle_italia)

Окрім цього, Тіна Кунакі показала бекстейдж фотосесії. На кадрах вона постала перед прихильниками у коричневому тренчі. Новий випуск італійського Elle надійде у продаж вже на початку квітня 2020 року. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений tinakunakey (@tinakunakey)

Як відомо, Італія стала другою країною у світі за кількістю інфікованих коронавірусом та смертністю від недуги. Перший щабель займає Китай, звідки і походить вірус. В Італії від пневмонії, спричиненої COVID-19, вже померли 2978 людей. Лише за одну добу від коронавірусу там померли 475 людей, що є найбільшим показником від початку епідемії в країні. Загалом кількість хворих на коронавірус у країні перевищила 28 тисяч людей.

Наразі карантинні заходи посилили в Італії. Там закриті всі заклади харчування, підприємства та магазини. Працюють тільки продуктові крамниці і аптеки.

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Коронавірус Covid-19 Мода Тіна Кунакі
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