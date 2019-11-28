Тіна Кунакі приміряла шкіряну мінісукню для світської події: фото

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Стильний образ Тіни Кунакі / www.gettyimages.com

Вироби з екошкіри стрімко заполонили крамниці всіх відомих брендів та опинились чи не в кожному гардеробі. Не відстає від тренду і модель Тіна Кунакі, яка днями продемонструвала стильний образ.

У Лондоні відбулась анонсована презентація французького бренду ba & sh. Дизайнери вперше показали публіці свою нову сумку з назвою Teddy та влаштували гучну фешн-вечірку. Подія привернула увагу знаменитих модниць, зокрема, обраниці Венсана Касселя Тіни Кунакі. 

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Для світського виходу запальна модель обрала шкіряну мінісукню, яку доповнила коричневими чоботами на підборах. Символічно look Тіна Кунакі завершила маленькою сумочкою від ba & sh, яка стала яскравим акцентом її образу. Модель зробила ефектну зачіску з хвилястого волосся, яка додала брутальності її вигляду. 

Тіна Кунакі в Лондоні
Тіна Кунакі в Лондоні / Getty Images

Обличчям нової колекції сумок ba & sh стала знаменита модель Даутцен Крус. Вона не пропустила вечірку та залюбки позувала з Тіною Кунакі. Ефектна манекенниця обрала кардинально інший образ, аніж її колега: Даутцен красувалась у трендовому чорному костюмі. 

Тіна кунакі та Даутцен Крус
Тіна Кунакі та Даутцен Крус / Instagram / @tinakunakey

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Стиль і мода Тіна Кунакі Велика Британія
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