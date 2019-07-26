Тіна Кунакі спокусила фанатів пишним декольте і любощами з чоловіком: фото

Французька модель Тіна Кунакі після народження дитини демонструє відмінну фігуру, якою захоплюються мільйони фанатів. Цього разу вона показала, що чоловік Венсан Кассель є одним з її найпалкіших прихильників.

На нових світлинах, які 22-річна модель опублікувала у своєму Instagram, вона одягнута в сірому купальнику з глибоко окресленим декольте та з декількома підвісками на шиї. Усміхнена та інтригуюча – саме так можна охарактеризувати два перших селфі-фото. На зірці соцмереж, зокрема, був повністю відсутній макіяж.

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Тіна Кунакі випромінює щастя / Instagram / @tinakunakey

А от щодо третього, то вона щиро раділа на камеру, коли у щоку цілував її коханий 52-річний чоловік. З оголеним торсом та харизмою він підкорив серце не лише Кунакі, а й сотень прихильників в мережі.

"Любов всього мого життя", – саме так підписала Тіна спільне фото з Венсаном.



Тіна Кунакі та Венсан Кассель / Instagram / @tinakunakey

Що відомо про стосунки Венсана Касселя і Тіни Кунакі?Коли Тіні Кунакі виповнилося 21, а Венсану Касселю – 52 – вони одружились, зігравши таємне весілля в невеликому містечку Бідарт.



Після фотографій папараці та чуток в західних ЗМІ наприкінці січня 2019 року стало відомо, що Тіна Кунакі вагітна. У квітні модель народила свого первістка. До слова, у Венсана Касселя вже є двоє дітей від Моніки Беллуччі.