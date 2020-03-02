Тіна Кунакі та Венсан Кассель здійснили рідкісний вихід в Парижі: красиві фото пари

Зіркова пара Тіна Кунакі та Венсан Кассель усі зимові канікули провели у Бразилії. Днями подружжя здійснило рідкісний спільний вихід, відвідавши церемонію вручення кінопремії "Сезар".

28 лютого в паризькому концертному залі "Плеєль" відбулася урочиста церемонія вручення премії "Сезар". На цю подію приїхали зірки світового рівня, зокрема знаменита модель Тіна Кунакі та її чоловік, актор Венсан Кассель. Закохані рідко здійснюють світські виходи разом, тож їхня поява на кінопремії викликала активні обговорення в мережі.

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Тіна щоразу вражає своїм вишуканим смаком та обирає вбрання, які гарно підкреслюють струнку та спокусливу фігуру. Приваблива модель на червоній доріжці концертного залу позувала у сяючій вечірній сукні чорного кольору від Alexandre Vauthier та широкій накидці з хутра. Таке вбрання зірка поєднала із чорними босоніжками.

Доповнила образ сережками із смарагдовими камінчиками. Волосся в Кунакі було зібране в акуратну зачіску, а на обличчі красувався макіяж в природних тонах.

Венсан Кассель позував поруч із коханою в синьому пальто, чорних штанах та сорочці блакитного кольору. Актор завершив образ чорним взуттям.



Тіна Кунакі та її чоловік Венсан Кассель / Фото: Getty Images



Тіна Кунакі та Венсан Кассель на премії "Сезар" / Фото: Getty Images