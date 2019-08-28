Тіна Кунакі виблискувала на вулицях Парижа у сексуальній міні-сукні з оксамиту

Новоспечена зіркова матуся швидко повернулася в форму після пологів і демонструє своїм фанатам розкішну фігуру. 22-річна Тіна Кунакі вийшла на вулиці Парижа у сексуальній оксамитовій сукні з глибоким декольте та оголеними ніжками.

Днями відома манекенниця Тіна Кунакі відсвяткувала річницю шлюбу з Венсаном Касселем, поділившись архівними світлинами з весілля на сторінці в Instagram, а після цього опублікувала знімок, на якому постала у доволі звабливому образі.

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22-річна зіркова мама народила первістка у квітні 2019 року і вже через 4 місяці після пологів вона без зайвих зусиль зачаровує прихильників своїми стрункими формами. Так, на знімку Тіна Кунакі постала у сексуальній міні-сукні з оксамиту.

Завдяки глибокому декольте їй вдалося привернути увагу до свого пишного бюста, а екстремальній довжині – до довгих, струнких і засмаглих ніг. Варто додати, що її 52-річний чоловік Венсан Кассель прокоментував знімок, написавши "Королева" і доповнив його емоджі у вигляді серця.



Тіна Кунакі / Instagram / @tinakunakey