Тіна Кунакі вперше з'явилася на публіці після вагітності: фото

22-річна дружина французького актора Венсана Касселя, Тіна Кунакі, у квітні 2019 року вперше стала мамою. Модель народила дочку Амазоні екс-чоловіку Моніки Беллуччі та після пологів вперше потрапила в об'єктиви папараці на прогулянці в Каннах у вівторок, 14 травня.

Молоду маму помітили на набережній Круазет, неподалік від місця проведення Каннського кінофестивалю, відкриття якого відбулося 14 травня.

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Для виходу Кунакі одягнула довгу вільну сукню з квітковим принтом, яку доповнила чорними чоботами на шнурівці та сумкою з колекції Prada.

Також Тіна була без макіяжу, продемонструвавши втомлене, але водночас щасливе обличчя.

Шанувальники очікують спільного виходу Тіни Кунакі та Венсана Касселя на Каннському кінофестивалі. Що цікаво, французький актор опублікував на своїй сторінці в Instagram кліп групи Pink Noise до фільму "Знедолені", який заявлений в програмі конкурсу. У короткому відео вагітна Тіна Кунакі з'являється на вечірці у епатажному стилі в неонових кольорах.



Тіна Кунакі / Getty Images



Тіна Кунакі / Getty Images



Тіна Кунакі / Getty Images

Що відомо про Каннський фестиваль?Це міжнародний кінофестиваль, який проводиться щороку у курортному місті Канни (Франція, Лазуровий берег). Вперше його провели у 1939 році і відтоді щороку у травні відбувається одна з наймасштабніших кіноподій світу. Фестиваль, зокрема, входить до так званої "Великої п'ятірки" (Big Five) найпрестижніших кінофестивалів (разом із фестивалями у Венеції (Італія), Берліні (Німеччина), Санденсі (США) та Торонто (Канада). Близько 35 тисяч професіоналів з різних галузей приїжджають у Канни, щоб оцінити кінострічки або отримати нагороди.



Найвищою нагородою Каннського фестивалю є "Золота пальмова гілка", а другий за рангом приз – "Гран-прі". Щодо програми фестивалю, то впродовж 10 днів відбуваються десятки показів, які представлені у наступних категоріях: головна конкурсна програма, програма "Особливий погляд", позаконкурсна програма, спеціальні покази, програма короткометражних кіно та інші. Також щороку для Каннського фестивалю призначають нового очільника журі.