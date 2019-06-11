Тіна Кунакі вразила стрункою фігурою через місяць після пологів: фото

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Тіна Кунакі
Тіна Кунакі / Instagram / @tinakunakey

22-річна дружина французького актора Венсана Касселя Тіна Кунакі приголомшила своїм зовнішнім виглядом після того, як народила первістка в кінці квітня 2018 року.

Зіркове подружжя відпочиває у Каліфорнії після поїздки в Канни, де Тіна Кунакі вперше вийшла на публіку після народження дочки Амазоні. 

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На вулицях Лос-Анджелеса Венсан Кассель з молодою дружиною потрапили в об'єктиви вуличних папараці. Для виходу молода мама вдягнула міді-сукню з запахом небесно-блакитного кольору з білим принтом. В образі Кунакі зробила акцент на червоні мюлі.

Найбільше приголомшує те, як менш ніж за 2 місяці дружина французького актора прийшла у форму. Відомо, що для схуднення модель розробила насичений графік з тренуваннями та притримується правильного харчування.

тіна кунакі
Тіна Кунакі / Instagram / @spletnik_ru

Також після вагітності Тіна Кунакі дуже рідко публікувала власні знімки у соціальних мережах. Натомість наразі зірка повертається до публічного життя. Зіркова мама вже показала перше звабливе літнє селфі у білому бікіні, яке виглядало контрастно на шкірі красуні.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений tina kunakey (@tinakunakey)

 

 

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Теги: LifeStyle Мода Новини LifeStyle Тіна Кунакі Зіркові мами
Джерело: LifeStyle 24
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