Тіна Кунакі засвітила "небезпечне" тату на пікантному місці: фото

Французька модель Тіна Кунакі відправилась на райський відпочинок у Ріо-де-Жанейро зі своїм коханим Венсаном Касселем. Там вона показала спокусливі світлини у купальникам і тимчасове татуювання, яке розбурхало уяву шанувальників.

Відомо, що Венсан Кассель придбав елітну нерухомість у бразильських краях, відтак, поки в Європі панує зима, він з дружиною Тіною ніжиться на сонці поряд зі своїм маєтком.

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На одній з фотографій, які вдалось зробити місцевим папараці, 22-річна Кунакі засвітила тимчасове тату у вигляді скорпіона на правій сідниці. Оскільки модель була одягнута лише в купальнику, то всім охочим випала можливість вдосталь його роздивитись. Окрім малюнку, зіркова матуся, яка народила від актора первістка лише у квітні 2019 року, продемонструвала відмінну фігуру.



Зваблива Тіна Кунакі на бразильському узбережжі / Фото з соціальних мереж

Додамо, що раніше зірка вже хизувалась своїм татуюванням на сторінці в інстаграмі. Тоді світлина зібрала більше 140 тисяч вподобань, а фанати залишили безліч захопливих коментарів: "От тепер і спробуйте сказати, що Моніка краща", "Чудову жінку має Венсан", "Жінка-скорпіон – найкраща жінка", "О, так!", "Чудові сідниці", "Неймовірно прекрасна".