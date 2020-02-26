Тіна Кунакі засвітила спокусливі сідниці на пляжі: спекотне фото

Французька модель Тіна Кунакі відпочиває на пляжах Бразилії разом із чоловіком актором Венсанем Касселем. Дівчина радує прихильників спекотними кадрами у бікіні.

Тіна Кунакі полюбляє ділитися з підписниками пікантними знімками. Запальна модель днями опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі світлину, на якій продемонструвала свої апетитні форми.

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Знаменитість позувала на одному з пляжів Бразилії спиною до каммери. На кадрі видно, як дівчина після плавання виходить з води. Фото, зроблене з такого ракурсу, показує струнку та спокусливу фігуру моделі.

Кунакі одягнена в купальник бежевого кольору, який гармонійно поєднується з її ідеальною засмагою. Волосся Тіни кучеряве та мокре, що додає її образові ще більшої сексуальності.