Тіна Кунакі зворушила мережу спільними фото з коханим Венсаном Касселем на Гаваях
22-річна модель Тіна Кунакі, яка виховує дочку Амазоні від 52-річного чоловіка Венсана Касселя, зачарувала шанувальників у соціальних мережах спільними ніжними знімками з коханим.
Нові фото Тіна Кунакі опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, щасливе подружжя відправилося на відпочинок до океану.
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На Гаваях закохані насолоджуються одне одним та демонструють, як разом проводять час. На першому селфі Венсан позує з квіткою у волоссі, а Тіна ніжно обіймає чоловіка.
Фото дівчина лаконічно підписала за допомогою емодзі у вигляді серця, підписники також вражені від нової світлини. Однак знайшлися й ті, хто вирішив покепкувати стосовно великої різниці у віці закоханих.
"Ви як батько і дочка", – пишуть користувачі у мережі.
Тіна Кунакі і Венсан Кассель / Instagram / @tinakunakey
Не менш ефектними стали кадри Кунакі в океані у закритому купальнику, який чудово підкреслив струнку фігуру дівчини після пологів. Звабливі фото моделі зробив сам французький актор Кассель.
Тіна Кунакі і Венсан Кассель / Instagram-Stories / @tinakunakey
Тіна Кунакі і Венсан Кассель / Instagram-Stories / @tinakunakey
Що відомо про стосунки Венсана Касселя і Тіни Кунакі?Коли Тіні Кунакі виповнилося 21, а Венсану Касселю – 52 – вони одружились, зігравши таємне весілля в невеликому містечку Бідарт.
Після фотографій папараці та чуток в західних ЗМІ наприкінці січня 2019 року стало відомо, що Тіна Кунакі вагітна. У квітні модель народила свого первістка. До слова, у Венсана Касселя вже є двоє дітей від Моніки Беллуччі.
Тіна Кунакі і Венсан Кассель / Instagram / @tinakunakey