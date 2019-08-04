Тіна Кунакі зворушила мережу спільними фото з коханим Венсаном Касселем на Гаваях

22-річна модель Тіна Кунакі, яка виховує дочку Амазоні від 52-річного чоловіка Венсана Касселя, зачарувала шанувальників у соціальних мережах спільними ніжними знімками з коханим.

Нові фото Тіна Кунакі опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, щасливе подружжя відправилося на відпочинок до океану.

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На Гаваях закохані насолоджуються одне одним та демонструють, як разом проводять час. На першому селфі Венсан позує з квіткою у волоссі, а Тіна ніжно обіймає чоловіка.

Фото дівчина лаконічно підписала за допомогою емодзі у вигляді серця, підписники також вражені від нової світлини. Однак знайшлися й ті, хто вирішив покепкувати стосовно великої різниці у віці закоханих.

"Ви як батько і дочка", – пишуть користувачі у мережі.



Тіна Кунакі і Венсан Кассель / Instagram / @tinakunakey

Не менш ефектними стали кадри Кунакі в океані у закритому купальнику, який чудово підкреслив струнку фігуру дівчини після пологів. Звабливі фото моделі зробив сам французький актор Кассель.



Тіна Кунакі і Венсан Кассель / Instagram-Stories / @tinakunakey



Тіна Кунакі і Венсан Кассель / Instagram-Stories / @tinakunakey

Що відомо про стосунки Венсана Касселя і Тіни Кунакі?Коли Тіні Кунакі виповнилося 21, а Венсану Касселю – 52 – вони одружились, зігравши таємне весілля в невеликому містечку Бідарт.



Після фотографій папараці та чуток в західних ЗМІ наприкінці січня 2019 року стало відомо, що Тіна Кунакі вагітна. У квітні модель народила свого первістка. До слова, у Венсана Касселя вже є двоє дітей від Моніки Беллуччі.



Тіна Кунакі і Венсан Кассель / Instagram / @tinakunakey