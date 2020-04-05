Тіні Кунакі – 23: найсексуальніші фото моделі, яка підкорила серце Венсана Касселя

Французька модель у свої 23 може похизуватись не лише неймовірною вродою, а й успішною кар'єрою, заміжжям та материнством. Зірка впевнено себе почуває як на світських доріжках і подіумах, так і в шлюбі вдома.

Відомо, що батько моделі народився у Марокко, а матір – в Сицилії. Вони познайомились у французькому містечку Тулуза, де й залишились жити. Там і народилась донька Тіна, яка жила у місті до 15-річного віку. Після навчання у середній школі в рідному місті вона навчалась у ліцеї в Мадриді.

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Там вона і підписала контракт з іспанським модельним агенством Mad Models Management в Барселоні, а вже згодом почала співпрацювати зі знаменитим агентством IMG Models, де працюють топові моделі світу – сестри Хадід, Кайя Гербер та "ангели" Victoria's Secret.

У 2015 році дівчина почала зустрічатись з французьким актором Венсаном Касселем, який старший від неї на 31 рік. І вже 24 серпня 2018 року вони одружилися в містечку Бідар на півдні Франції. Згодом пара переїхала в Бразилію, де у 2019 році в них народилася донька Амазоні. У день 23-річчя сексуальної Тіни Кунакі пропонуємо згадати, якими пікантними фотографіями раніше вражала кохана Венсана Касселя.

Найсексуальніші фото Тіни Кунакі в інстаграмі