Тіні Тернер – 79: найпопулярніші хіти американської співачки

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Тіна Тернер
Тіна Тернер / Instagram/ @aligarshonok89

В понеділок, 26 листопада, знаменитій американській співачці та авторці пісень виповнюється 79 років. Журналісти LifeStyle24 зробили підбірку найпопулярніших хітів Тіни Тернер.

Тіна Тернер – американська співачка, яка відмовилась від свого громадянства та прийняла громадянство Швейцарії, склавши іспит з історії країни та німецької мови.

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Виконавиця розпочинала кар’єру в церковних хорах, але доленосною зустріччю для її співочого шляху стало знайомство з блюзовим музикантом Айком Тернером. Він став першим її чоловіком. Довгий час вони виступали разом як дует, який мав назву Ike & Tina Turner. Однак в 1976 пара розпалась і Тіна втекла від законного чоловіка через його зловживання наркотиками. Після того наступив пік популярності американки як сольної виконавиці.

Топ-5 хітів Тіни Тернер

1. Tina Terner – Simply The Best

Дивитись кліп (відео) на пісню "Simply The Best":

2. Tina Turner – What's Love Got To Do With It

Дивитись кліп (відео) на пісню "What's Love Got To Do With It":

3. Tina Turner – Proud Mary

Дивитись кліп (відео) на пісню "Proud Mary":

4. Tina Turner - Private Dancer

Дивитись кліп (відео) на пісню "Private Dancer":

5. Tina Turner - I Don't Wanna Lose You

Дивитись кліп (відео) на пісню "I Don't Wanna Lose You":

 

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 канал
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