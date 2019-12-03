Тисяча доларів для справжнього фаната "Зоряних війн": подробиці

Кабельна компанія CableTV.com заплатить чималу суму сміливцю, який наважиться переглянути всі 10 фільмів саги без перерви. На це кіноманові доведеться витратити 22 години 25 хвилин. Він також повинен буде ділитися власними враженнями у соціальних мережах. Проте потрапити до списку охочих не так вже й просто.

Кіномарафон проводять для повнолітніх громадян США. Кабельна компанія влаштує відбір серед користувачів твіттера. Кожен претендент повинен написати мотиваційний лист, у якому висловить та обгрунтує своє прагнення. Обсяг листа не повинен перевищувати 200 слів.

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Також організатори радять учасникам зняти відео, яке могло б вирізнити їх серед інших.

Переможець відбору отримає й інші приємні призи під час перегляду. Йому нададуть попкорницю у вигляді R2D2, костюм Чубакки і бластерний пістолет Хана Соло. Кіноман зможе дивитися фільми у довільній послідовності. Безумовно, презентом стане також колекція усіх фільмів на Blu-ray дисках.

Заявку на участь потрібно залишити на сайті до 11 грудня. Інші умови – виконати до 20 грудня. Саме у цей час відбудеться світова прем'єра фінального фільму "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження".



Кадр з фільму "Зоряні війни 9": IMDb

Він офіційно є завершальною частиною сиквел-трилогії, а також усієї саги Скайвокерів. Як і було заплановано, нова частина буде продовженням усіх восьми попередніх фільмів і стане найдовшим епізодом кіносаги за всю історію. Стрічка триватиме 155 хвилин.

"Зоряні війни: Скайвокер. Сходження": дивитися трейлер до фільму