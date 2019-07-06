Тисячі кристалів і 14 метрів тюлю: як створювалася весільна сукня Софі Тернер

Днями зірка "Гри престолів" Софі Тернер та американський музикант Джо Джонас зіграли друге весілля у Франції. Перед запрошеними 23-річна англійська акторка постала у розкішній сукні, деталі створення якої просто приголомшують.

Перше весілля Софі Тернер і Джо Джонаса відбулося дуже несподівано для них у друзів, тому для скромного святкування актриса обрала неймовірно елегантне вбрання від українського бренду Bevza. А от для другого весілля, яке відбулося в одному зі старовинних маєтків Франції, вона обрала пишну весільну сукню від Louis Vuitton. Про деталі створення плаття пише видання People.

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Над створенням вбрання для Софі Тернер працював креативний директор модного дому Ніколя Гескьєр, адже англійська акторка є однією із представників відомої французької марки.

Тож розкішну весільну сукню модельєр вирішив прикрасити унікальною вишивкою, а також мереживними рукавами. У процесі оздоблювання брали участь 10 вишивальниць. Для цілісного образу було використано близько 14 метрів тюлю, а також 50 тисяч кристалів і 50 тисяч білих намистин. Загалом команда, яка створювала для Софі Тернер весільну сукню, витратила на неї 350 годин.



Весільна сукня Софі Тернер / Instagram / @nicolasghesquiere