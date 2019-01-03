"Тисячі з вас писали мені йти і я йду": Сергій Притула потролив Зеленського в мережі

Український телеведучий і шоумен Сергій Притула зняв кумедне відео, в якому спародіював заяву актора і художнього керівника "Студії Квартал-95" Володимира Зеленського про балотування на пост Президента України.

Новина про наміри Володимира Зеленського стати Президентом України підірвала мережу в новорічну ніч 31 грудня 2018 року. Його звернення до українців із заявою про балотування транслювалося на телеканалі 1+1, а також він опублікував його на сторінці в Instagram.

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Український шоумен Сергій Притула вирішив посміятися з колеги та записав кумедне відеозвернення до своїх шанувальників у подібному стилі. Він опублікував ролик на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Шановні українці! Ось і прийшов Новий 2019 рік, з яким я вас сердечно вітаю. Новий рік ознаменувався тим, що всі балотуються в кандидати у Президенти. Тисячі з вас писали мені "Сергій, іди" і сьогодні я хочу пообіцяти вам в одразу виконати те, що обіцяю. Я обіцяю вам – я і моя команда, ми йдемо у відпустку. До зустрічі після Водохреща,

– мовилося у відео Сергія Притули.