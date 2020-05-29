Знаменита франшиза "Гаррі Поттер" за 19 років свого існування встигла підкорити весь світ та завоювати прихильність мільйонів кіноманів. І досі люди залюбки переглядають улюблені епізоди про життя Гоґвортсу, не помічаючи, що в титрах прихована інтимна сцена.

Як відомо, третя частина франшизи "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану" закінчується кадрами, стилізованими під Карту мародерів. Саме там, за даними The Independent, автори проєкту заховали курйозну та досить пікантну пасхалку.

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Звернули на це увагу користувачі мережі, які, мабуть, не вперше переглядали кінострічку. Карта показувала місце перебування кожної людині у магічній школі Гоґвортс. Та одна пара слідів була розташована у досить незвичному положенні, що наштовхувало на думку про інтимну сцену.



У титрах "Гаррі Поттера" приховали інтимну сцену / Warner Bros.

Прокоментувати підозри взявся автор 11-хвилинних титрів Рас Вазерелл. Він зізнався, що і справді захотів пожартувати таким чином та заховав у ролику єдину інтимну сцену "Гаррі Поттера". Спершу автори думали не включати її до остаточного відео фільму, однак режисер Альфонсо Куароно таки дав дозвіл на це.

Водночас Рас Вазерелл поквапився зазначити, що цей жарт не є провокацією. Мова не йшла саме про інтим, а, можливо, про поцілунки чи обійми. Не розсекречували і героїв фільму, які могли б мати романтичні стосунки.

"Гаррі Поттер і в'язень Азкабану": дивіться відео титрів з інтимним фрагментом

Що відомо про фільм "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану"

Кінострічка вийшла на великий екран у 2004 році та стала третьою у захопливій франшизі. За сюжетом, Гаррі Поттер, Рон і Герміона продовжили навчання у школі для магів. Та нудьгувати головним героям не доведеться: у Гоґвортс пробрався вбивця, який втік зі знаменитої в'язниці Азкабан. Гаррі Поттер опинився у небезпеці та може стати наступною жертвою.

Знайти відповіді на багато питань головному герою допомагає Карта мародерів. Це звичайний пергамент, який після заклинання вказував на переміщення усіх, хто був у школі, а також таємні виходи із замку. Чародія вона показувала навіть тоді, коли він ховався під мантією-невидимкою.

Головні ролі у кінострічці "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану" зіграли: Деніел Редкліфф, Емма Вотсон та Руперт Грінт.