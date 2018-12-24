Тиждень до Нового року: 8 ефективних порад, як швидко схуднути

Вже за тиждень ми святкуватимемо з рідними Новий 2019 рік. Однак для підготування до свята виникає безліч клопотів. Одним із них для багатьох чоловіків і жінок є зайві кілограми, які потрібно швидко прибрати.

Але не впадайте у відчай: є декілька дієвих порад, які допоможуть трішки прибрати зайву вагу до 31 грудня.

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Пийте менше "рідких" калорій

Обмежте себе цього тижня у вживанні кавових напоїв, соків і газованої води. Пийте чай і каву без цукру і додайте якомога більше простої води.

Відмовтеся від сиру

Хоч сир є і смачним продуктом, але не менш калорійним і жирним. Краще замініть скибочку Чеддера на шматочок курячої грудки.

Виключіть з раціону солодке

Знову ж таки, проведіть цей тиждень повністю без цукру. Якщо вам буде дуже важко, скористайтеся допомогою йогуртів або фруктів. Також замініть звичайні супи вегетаріанськими крем-супами – вони менш калорійні (в середньому містять всього 80 ккал).

Робіть розвантажувальні дні двічі на тиждень

Не потрібно голодувати, досить буде просто одного дня повністю присвятити себе тільки сирим або вареним овочам, кашам і зерновому хлібу. Відмовтеся від масла і тваринного білка.

Їжте складні вуглеводи

Вони довго засвоюються, не є калорійними і добре насичують організм. В такому випадку налягайте на гречку, рис, боби і кіноа.

Їжте менше солі

Надлишок солі веде до затримки води в організмі, через що ви можете виглядати трішки "надутими". Кілька днів без солі і ви побачите відмінний ефект.