Тиждень у Валенсії: що подивитися та куди піти

Валенсія – одне з найбільших і найстаріших міст Іспанії, яке розташоване на східному узбережжі Балеарського моря. За кількістю населення місто поступається тільки Мадриду та Барселоні. Валенсія не так відома туристам, як Барселона, Тенерифе, Малага, Пальма та Ібіца. Однак є культурним осередком Іспанії.

В архітектурі Валенсії та звичаях населення перегукуються різні мотиви, оскільки місто тривалий час було під маврами. Тільки у 1238 році Валенсія була повністю відвойована християнами. Таким чином, у місті можна побачити різні стилі архітектури, включно з королівським, як у Мадриді.

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Головною візиткою Валенсії є Кафедральний собор, який розташовується у самому центрі міста. Окрім прекрасної архітектури, це місце відоме тим, що в ньому зберігається Святий Ґрааль, який офіційно визнаний Ватиканом. Щоб зайти в собор і подивитися на Ґрааль доведеться заплатити 8 євро.



Кафедральний собор у центрі Валенсії, де зберігається Святий Ґрааль / Фото: Михайло Гема

Недалеко від Кафедрального собору розташовується Horchatería Santa Catalina. Це найстаріша орчатерія Валенсії, в якій продається знаменитий місцевий напій. На додачу до смачної орчатти кафе дарує чудову атмосферу та прекрасний дизайн.



Horchatería Santa Catalina – найстаріша орчатерія Валенсії / Фото: Михайло Гема

У центрі міста також розташовані дві величезні вежі – Torres de Quart та Torres de Serranos.



Torres de Quart / Фото: thingstodovalencia.com

А за 500 метрів від Torres de Quart розташовується ще одна візитка Валенсії – Центральний ринок. Торгівля просто неба вперше була розпочата на цьому місці у 1839 році. У кінці XIX століття влада міста організували конкурс на будівництво нового критого ринку. У 1910 році переміг проект Алехандро Солера Марча і Франциско Гуардіа Виала, які закінчили барселонську школу архітектури. Будівництво тривало з 1914 по 1928 рік, але його так і не завершили. Архітектурний стиль поєднує в собі елементи модерну, готики й еклектики.



Центральний ринок / Фото: thingstodovalencia.com

Валенсія відома й коридою, яка заборонена практично у всьому світі. Традиційне іспанське видовище, яке здебільшого завершується смертю бика. Місце для кориди у Валенсії – Bullring of Valencia поряд з місцевим вокзалом. Велика кругла арена, яку туристи мають змогу відвідати в зручний для себе час.

Уздовж Валенсії тягнеться величезний парк Турія. Його довжина близько 9 кілометрів, а площа – 8 гектарів. У парку посаджені різні види дерев: пальми, лимони, апельсини тощо. Свого часу на місці парку текла річка Турія, яку зарили під землю. У середині XX століття Валенсія пережила жахливу повінь через те, що водойма вийшла з берегів. Парк Турія адаптований як для пішоходів, так і для велосипедистів.



Парк турія / Фото: Михайло Гема

На одному з кінців Турії розташовується одне з найбільш відомих місць Валенсії – Місто наук та мистецтв, яке включає Палац мистецтв імені королеви Софії, Агора, Океанаріум (найбільший у Європі океанографічний парк), Музей наук принца Феліпе та Хемісферік. Дизайн міста належить валенсійському архітектору Сантьяго Калатраві. Будівництво розпочалося у 1996 році. Комплекс є одним з видатних зразків сучасної архітектури.



Агора в Місті наук та мистецтв / Фото: Михайло Гема



Хемісферік в Місті наук та мистецтв / Фото: Михайло Гема



Палац мистецтв імені королеви Софії / Фото: Михайло Гема

Головною стравою у Валенсії вважається паелья. Цю страву найчастіше готують з рису з додаванням шафрану та оливкової олії. Паелья може бути рибною або м'ясною, з морських продуктів або м'яса птиці, рідше змішаною. Існує багато різновидів цієї страви. Скуштувати паелью можна майже в кожному закладі. Ціна: від 4 до 14 євро. У Валенсії паелью готують здебільшого до 16 години, оскільки згодом в більшості закладів сієста. Під час сієсти заклади харчування зачиняються або ж пропонують відвідувачам тільки напої.



Місцева страва Паелья / Фото: thingstodovalencia.com

На сході Валенсії розташовується старий район El Cabanyal, який свого часу був відомий своєю кримінальністю. El Cabanyal вирізняється красивими кольоровими будинками та невимушеною іспанською атмосферою. У цьому районі проживають іспанські роми. Також тут розташовується один з найвідоміших закладів міста – Casa Montana. Цей заклад має Мішленівську відзнаку й пропонує своїм відвідувачам валенсійське вино та страви з морепродуктів. Пляшка вина у Casa Montana коштує від 10 євро до понад 300 євро й більше. Ціни на різні страви стартують від 2 євро. Наприклад, щедра порція мідій – 5 євро.



Район El Cabanyal / Фото: Михайло Гема

Валенсія знаменита своїм фламенко. Південноіспанський музичний, пісенний і танцювальний стиль. Спів і танець сольні, супроводжуються грою на гітарі, кастаньєтах. Гарячий іспанський танець можна побачити, починаючи з вечора четверга, до вечора неділі. Одне з найкращих фламенко у Валенсії в Café del Duende. Вхід складає 12 євро й включає напій і тапас (закуску). Щоб сидіти за найкращим столом, варто прийти мінімум за півгодини до відкриття закладу.

¡Buenos días! Damos la bienvenida a #junio con el tercer espectáculo de nuestro trío #flamenco semanal:



Isabel Julve al cante y baile

Kike Naval al toque

Alberto Marqués al baile pic.twitter.com/udI9BXXHyB — Café del Duende (@Cafedelduende) 1 червня 2019 р.

Музеї Валенсії надзвичайно доступні, оскільки вхід складає 2-3 євро. У неділю вхід в музеї вільний. У Museu de Belles Arts de València представлені роботи Дієго Веласкеса, Франсіско-Хосе де Гойя, Пабло Пікассо та інших.



Автопортрет Дієго Веласкеса в Museu de Belles Arts de València / Фото: Михайло Гема

Museo Nacional de Ceramica розташований в центральній частині міста в історичній будівлі Палац маркізів Дос Агуас. Експозицію вінчає відтворений інтер'єр старовинної іспанської кухні, заповненої справжніми витворами з кераміки. Інтер'єр старовинної кухні. Крім цього, в музеї можна оглянути анфіладу парадних залів палацу, з меблями й розписами дев'ятнадцятого століття, зразки старовинних тканин і старовинну карету у внутрішньому дворі.



Museo Nacional de Ceramica /Фото: Михайло Гема

Порт Валенсії п'ятий за завантаженістю у Європі і є найбільшим в Іспанії та в басейні Середземного моря, з річною пропускною спроможністю близько 57 мільйонів тонн вантажів. У порт часто заходять круїзні лайнери, а також пришвартовані чудесні яхти та катери.

Біля порту проводилася знаменита гонка Формули-1 – Гран-прі Європи. Унікальною особливістю траси є розвідний міст поворотного типу, яким проїжджають боліди. З 2012-го року гонки тут не відбуваються, але розмітка траси все ще залишилася на вулицях Валенсії.

Пляжний відпочинок у Валенсії нічим не гірший, аніж на відомих курортах Пальми і Тенерифе. Вздовж міста тягнеться величезний піщаний пляж, який омивається Балеарським морем. Море досить мілке, відтак вода прогрівається вже у травні до 22 градусів. Однак для місцевих пляжний сезон розпочинається тільки в кінці червня. Пляжі щодня прибирають, а пісок просіюють. Оренда шезлонга складає 5 євро, оренда парасольки теж 5 євро.



Місцевий пляж / Фото: Михайло Гема

У літній сезон купити дешеві квитки в Іспанію з України складно. Тому найкраще зайнятися пошуком квитків взимку або навесні. З України до Валенсії лоукости не літають. У Валенсію можна добратися авіакомпаніями Wizz Air та Ryanair з Польщі.