Тиждень в колоритному Чикаго: мережу підкорюють приголомшливі фото міста

Кожне місто, особливо Сполучених Штатів Америки – це поєднання краси пейзажів, урбаністики та колориту місцевих жителів. Винятком не стало й Чикаго.

Чеський фотограф Петро Гріко вирішив вдруге помандрувати до США. Для поїздки він обрав Чикаго та не пошкодував про це. Величні багатоповерхівки та колоритні вулчики настільки вразили митця, що він вирішив створити приголомшливу фотопідбірку.

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За його словами, це був цікавий досвід. Петро Гріко по-іншому подивився на вже знайоме місто. Він годинами сновигав вулицями Чикаго, намагаючись пізнати всю його красу. Не оминав увагу чеський фотограф і бідні райони, які власне й відображають своєрідну красу мегаполіса. Із нетуристичних та відомих маршрутів Петро Гріко привіз чимало яскравих фото, які опублікував у мережі.

Я люблю атмосферу та енергію цього міста. Я провів багато часу в центрі Чигкаго, де фотографував вулиці, відвідував виставки та спостерігав за людьми. Бував і в бідних районах,

– розповів Петро Гріко BoredPanda.



Фотограф Петро Гріко / Instagram @hricca