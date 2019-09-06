Тьма приходить з несподіваних місць: Джоан Роулінг натякнула на продовження "Гаррі Поттера"

Фанати перебувають у справжньому захваті, адже Джоан Роулінг всіх не на жарт спантеличила своїм новим дописом у твіттері. Письменниця створила загадковий допис, який доповнила міткою послідовників Волдеморта – головного антагоніста історії про маленького чарівника.

Британська авторка опублікувала пост 5 вересня у соціальній мережі і спричинила хвилю бурхливих обговорень.

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"Іноді тьма приходить з несподіваних місць #HarryPotter #CursedChild", – таку фразу Роулінг залишила у твіттері, доповнивши її зображенням Чорної мітки. Таким символ наносять послідовники Волдеморта на свою шкіру, використовуючи його для впізнаваності серед своїх і залякування.

І хоч фанати сподіваються на продовження екранізації серії романів про "Гаррі Поттера", ресурс Pottermore у Twitter заперечив такі фантазії, хоча додав, що "поттероманів" чекає щось справді цікаве.

"Прокляте дитя чекає щось захоплююче, але це не фільм", – поділились представники офіційного фан-сайту про Гаррі Поттера.

There is something exciting coming later on from @CursedChildNYC, but it’s not a movie… https://t.co/iGoKf7cGSO — Pottermore (@pottermore) September 5, 2019

Таку інформацію підтвердили і представники "Проклятого дитя" на Бродвеї у коментарі для Entertainment Weekly: "Ми можемо підтвердити, що ці чутки абсолютно неправдиві. Warner Bros. завжди був цінним партнером "Проклятого дитя" з моменту його створення, але їхня роль не змінилася".

Але ввечері 5 вересня творці "Гаррі Поттера" пролили деяке світло на майбутнє франшизи. Окрім книги під назвою "Гаррі Поттер і прокляте дитя: подорож", яка з'явиться у продажу 5 листопада 2019 року і вмістить у собі все закулісся створення п'єси 2016 року в Нью-Йорку, на фанатів чекає продовження історії чарівника Гаррі Поттера. Що це буде – п'єса, книга чи фільм – наразі невідомо, але офіційний фан-сайт Pottermore опублікував плакат із зображення дорослого Гаррі Поттера, який досі бореться з Волдемортом. Така ж доля чекає на його старшого сина, який образ факультет "Слизерин".



Новий плакат продовження історії про Гаррі Поттера / Фото: Pottermore

Додамо, що в честь такої новини і в день 8 річниці з моменту виходу останнього фільму про Гаррі Поттера, на Таймс-Сквері у Нью-Йорку відбулась приголомшлива постановка та реліз нового слогану, який анонсувала сама ж Джоан Роулінг у своєму твіттері: "Іноді тьма приходить з несподіваних місць".

Що відомо про книги "Гаррі Поттер"?Книги про Гаррі Поттера англійської письменниці Джоан Роулінг вважаються найпопулярнішими художніми творами в історії. В усьому світі було продано більше 500 мільйонів екземплярів. У серії з семи книг розповідається про пригоди юного чарівника Гаррі Поттера, який навчається магії та бореться проти злого чаклуна Лорда Волдеморта. Події в основному відбуваються в Англії у школі чарів та чаклунства Гоґвортс, де найкращими друзями Гаррі є Рон Візлі і Герміона Ґрейнджер, а також у світі маґлів.