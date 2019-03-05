ТМНК з акустикою у Львові: як звучить хіп-хоп у стінах театру

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ТНМК з акустичним концертом у театрі імені Марії Заньковецької у Львові
ТНМК з акустичним концертом у театрі імені Марії Заньковецької у Львові / Instagram

ТНМК вперше приїхали до Львова з ексклюзивною акустичною програмою.

Цього разу галицька публіка мала нагоду насолодитись ексклюзивною акустичною програмою, з якою ТНМК виступили у театрі імені Марії Заньковецької.

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Музиканти зізнаються, що їм цікаво експериментувати, хоча в акустиці вони виконують здебільшого звичні пісні у незвичних аранжуваннях.

ТНМК Львів акустика
ТНМК виступили у Львові з акустичною програмою

Така музика й справді видається більш камерною, але чимало глядачів просто не могли всидіти на місці і пісня за піснею підхоплювались, щоб потанцювати.

ТНМК Львів акустика
На концерті ТНМК у Львові мало кому вдавалось всидіти на місці

Потішили "танки" й кількома композиціями зі свого найсвіжішого альбому "7". Мій демон, Хоббіт, Янголи – ніби були спеціально написані для цієї акустичної програми.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#тнмк

Допис, поширений Mariia Khymera (@mariiakhymera)

ТНМК Львів акустика
Фагот і Фоззі під час акустичної програми ТНМК у Львові

Натомість драйвова "Молодець" дотепер ніколи не звучала в акустиці – під неї переповнений зал львівського театру сміливо робив "не стій – стрибай".

5 березня з цією ж акустичною програмою ТНМК відвідає Івано-Франківськ.

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Автор: Наталя Сколоздра
Теги: LifeStyle Новини культури Музика Новини Львова Концерти
Джерело: 24 канал
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