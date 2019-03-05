ТМНК з акустикою у Львові: як звучить хіп-хоп у стінах театру

ТНМК вперше приїхали до Львова з ексклюзивною акустичною програмою.

Цього разу галицька публіка мала нагоду насолодитись ексклюзивною акустичною програмою, з якою ТНМК виступили у театрі імені Марії Заньковецької.

Дивіться також: Кавери, які змусять вас закохатися у класичну музику

Музиканти зізнаються, що їм цікаво експериментувати, хоча в акустиці вони виконують здебільшого звичні пісні у незвичних аранжуваннях.



ТНМК виступили у Львові з акустичною програмою

Така музика й справді видається більш камерною, але чимало глядачів просто не могли всидіти на місці і пісня за піснею підхоплювались, щоб потанцювати.



На концерті ТНМК у Львові мало кому вдавалось всидіти на місці

Потішили "танки" й кількома композиціями зі свого найсвіжішого альбому "7". Мій демон, Хоббіт, Янголи – ніби були спеціально написані для цієї акустичної програми.



Фагот і Фоззі під час акустичної програми ТНМК у Львові

Натомість драйвова "Молодець" дотепер ніколи не звучала в акустиці – під неї переповнений зал львівського театру сміливо робив "не стій – стрибай".

5 березня з цією ж акустичною програмою ТНМК відвідає Івано-Франківськ.